06/04/2020 a las 06:00

Como casi siempre que hago una receta de hojaldre de este tipo os diré que estas son las verduras que yo elegí pero que podemos hacerlo con las que tengamos en casa... Cocina de aprovechamiento, más ahora.



Ingredientes:

Una base de hojaldre fresco

4-5 tomates medianos maduros pero que no estén muy blandos

1 berenjena mediana

Queso mozzarella en lonchas (unos 125-150 g)

Un puñado de aceitunas verdes sin hueso

Aceite de oliva y sal

Una pizca de orégano



Elaboración:



Paso 1: Extendemos el hojaldre y cortamos un poco los extremos para reforzarlo. Para hacerlo tipo bandejilla, ¿sabéis?



Paso 2: Cortamos la berenjena y el tomate en ruedas finas sin pelarlos y les echamos sal y aceite.



Paso 3: Lo ponemos sobre el hojaldre alternando con el queso. Berenjena, tomate, queso, o con el orden que queramos.



Paso 4: Espolvoreamos las aceitunas picadas y el orégano y horneamos durante 20 minutos , poniendo el horno previamente a 200º , calor arriba y abajo.

