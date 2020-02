El producto de Lidl que se agota constantemente

Actualizada 19/02/2020 a las 17:20

El último lanzamiento de Lidl ha vuelto a convertirse en todo un éxito. La llegada a España de su ya famosa hamburguesa vegana bajo una nueva marca propia llamada Next Level Meat ha revolucionado a los fieles seguidores de esta cadena de supermercados y se ha convertido en la primera cadena en lanzar una hamburguesa de origen vegetal de marca blanca. ¿El problema? No dura en las estanterías más de un par de horas. Hasta tal punto que son muchos los que se quejan en Twitter de que no pueden probarla porque siempre que van a Lidl se ha agotado.

Ante la insistencias de los clientes, Lidl ha explicado en Twitter que al tratarse de un producto “tan demandado” es posible que “se agote rápidamente”.

¡Hola! Sentimos que no hayas podido encontrar este artículo. Al tratarse de un producto tan demandado es posible que se agote rápidamente. No obstante, tomamos nota de tu comentario y lo pasamos internamente. Ojalá puedas encontrarlo de nuevo en nuestras tiendas. ¡Saludos! — Lidl Atención Cliente (@lidlespanaAC) February 17, 2020

“No obstante, tomamos nota de tu comentario y lo pasamos internamente. Ojalá puedas encontrarlo de nuevo en nuestras tiendas. ¡Saludos!”, le ha respondido la compañía a una usuaria.

La hamburguesa en cuestión no lleva nada de carne. “Alimento en forma de burger a base de proteína de guisantes, trigo y soja para asar o freír en la parrilla o en la sartén”, destaca la etiqueta del envase en su parte trasera.

Según pone en la etiqueta, sus ingredientes son: agua, champiñones en conserva, grasa de coco, 9% proteína de guisantes, 7,4% proteína de trigo, aceite de nabina, 3,8% proteína de soja, harina de soja, almidón de guisante y fibra de bambú, entre otros. También lleva zumo de remolacha concentrado con efecto colorante.

Está francamente buena, seg7n dice mi hija, pero sólo la he podido compra r una vez. Nunca hay en stock. La última vez pregunté si sólo había unos días a la sana o qué pasaba y me dijeron q estaban "retenidas". Nos podéis explicar? — Angela (@avillanew) February 13, 2020

Selección DN+