Camila Ferraro, primera mujer en conseguir el premio 'Cocinero Revelación'

Camila Ferraro ha hecho este miércoles historia en el concurso Cocinero Revelación promovido por Madrid Fusión al ser la primera mujer en ganarlo gracias a su trabajo en el restaurante Sobretablas (Sevilla), con una cocina inspirada en el recetario tradicional de su tierra.



De 32 años y formada en el tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca (Girona), hace poco más de un año que abrió con el sumiller gerundense Robert Tetas Sobretablas, donde ofrece platos contemporáneos, de temporada, que se inspiran en el recetario sevillano tradicional, así como en los bares y en el legado familiar de la ciudad.



Según ha destacado el jurado, compuesto mayoritariamente por periodistas gastronómicos, Ferraro "reinterpreta esas recetas con chispa, criterio y técnicas actuales", alcanzando un nivel que Robert Tetas, discípulo de Josep Roca, eleva con los vinos que propone para cada plato.



Asegura la ganadora que ha sido una "sorpresa" que no esperaba, por la que se siente feliz pero a la vez con una responsabilidad mayor de "enseñar mucho más la cocina andaluza a toda España, darle la importancia que tiene y mostrar sus productos", ha comentado a los periodistas.



Comprometida con la "honestidad" y "la buena materia prima andaluza", Ferraro trata de que no se pierdan recetas de su tierra: "Y si se pueden mejorar, estupendo. Yo experimento bajo la base de la cocina tradicional".



Formada con maestros como Ángel León, Carme Ruscalleda o Joan Roca, destaca del cocinero de El Celler de Can Roca que le enseñó "a ser precisa, constante y, sobre todo, el amor por esta profesión".



Una profesión que estudió en la Escuela de Hostelería de Málaga tras abandonar sus estudios de Empresariales, porque confiesa que aunque en principio eligió la rama económica con la idea de abrir un restaurante, finalmente optó por hacer lo mismo desde la cocina.



Así nació, hace un año y tres meses en el sevillano barrio del Porvenir, Sobretablas, con capacidad para 35 comensales y un ticket medio de unos 45 euros.



Trabajan con carta y platos "principalmente para compartir al centro", muy al gusto andaluz, como langostinos de Sanlúcar con chicharrones gaditanos, roast beef de retinto con setas en escabeche de la sierra de Aracena (Huelva) o caballa confitada con salsa al whisky, un homenaje a una de las estrellas del tapeo sevillano y hoy "en desuso en los gastrobares".



La primera Cocinera Revelación de España ha destacado además que en el panorama gastronómico de Sevilla "se están abriendo nuevas ventanas" gracias a profesionales que, como ella, han regresado a la ciudad después de acumular experiencia en algunos de los mejores restaurantes de España y del mundo.



En esta 18 edición del Cocinero Revelación, el segundo puesto ha correspondido al asturiano Xune Andrade, que a sus 31 años acumuló diez de experiencia en Casa Gerardo (Asturias), Quique Dacosta (Valencia) y El Celler de Can Roca antes de regresar al pueblo de sus abuelos, San Feliz, para abrir hace seis meses Monte, un restaurante en el que trabaja con productos de cercanía "actualizando la idea de ir a comer al pueblo".



El jurado ha concedido el tercer puesto de este prestigioso concurso que premia a jóvenes talentos culinarios de España a Samnuel Naveira y Génesis Cardona, de Mu-na (Ponferrada, León), donde cambian la carta cada mes y rescatan productos y recetas leonesas como el cocido maragato, las croquetas de cecina o los escabeches de la tierra. "Un tapado en su tierra a punto de explotar", según la prensa gastronómica.



El resto de finalistas de esta XVIII edición fueron Juan Manuel Salgado, de Dromo (Badajoz); Sergi Palacín, de The Alchemix (Barcelona); Víctor Cuevas, de Amadía (Madrid); Vicky Sevilla, de Arrels (Sagunto, Valencia) y Alejandro Serrano, del restaurante homónimo en Miranda de Ebro (Burgos).

