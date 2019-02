Guía Repsol celebra 40 años "reescribiendo" su futuro para recuperar "fuelle"

Actualizada 23/02/2019 a las 16:45

Se cuida mucho María Ritter, directora de la Guía Repsol, de desvelar el reparto de los soles que se anunciará en una gala que acogerá San Sebastián este lunes y apostará por la visibilización del talento femenino, aunque dice que "más de un restaurante" recibirá el tercer sol.



Es la máxima distinción que otorga una guía que culminará en 2020 la renovación que impulsó Ritter hace tres años con la que busca "reposicionarla" tras "perder fuelle" echando mano de sus 40 años de experiencia y escuchando a un usuario ya enganchado a las nuevas tecnologías.

"Preguntamos a diferentes públicos objetivos y vimos que el viajero valora mucho el consejo que le da alguien local, así que en la guía metemos sitios muy especiales y únicos, fuera del turismo de masas", explica.



Por ello han desarrollado una aplicación que "funciona como un chat en el que le preguntas a un amigo de Navarra dónde vas a tomarte el aperitivo, aportando una información que no está en la mayoría de las guías gracias a los datos que hemos acumulado en cuatro décadas y a nuestro conocimiento local", así como una web que combina las propuestas de turismo con las gastronómicas y que "tiene muy buena aceptación".



El cambio también afectará, aunque no este año, a su sistema de clasificación de los restaurantes, ámbito en el que trabajan en alianza con la universidad gastronómica Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián.



"Queremos generar algo ad hoc para nosotros -dice-. Si perseguimos ser el referente de calificación de la gastronomía local hay que añadir categorías, siempre pensando en que sea útil para el usuario. Recomendaremos un sitio de 300 euros, pero también otro donde se toma la mejor tortilla de patata o el mejor vermú, porque eso es lo que pide la gente. Hay que democratizar, huir de los corsés".



Además, destaca Ritter, quieren seguir "muy de cerca" a los jóvenes talentos culinarios, y en eso "la alianza con el BCC es muy fructífera".



Se incorpora así el Basque Culinary como "otra fuente de información", junto con un grupo de "expertos que aportan su experiencia como comensales", a las habituales de la Real Academia de Gastronomía y las academias regionales. "Es un lujo tener a tanta gente", subraya.



También cambia el premio físico para quienes reciban el primero, segundo o tercer sol, ya que en vez de una placa de metacrilato será una esfera artesanal de barro esmaltado diseñada por Luis Úrculo con los colores bandera de Repsol.



Además, la gala de entrega se celebra por primera vez en San Sebastián gracias a un acuerdo con la entidad turística Basquetour del Gobierno Vasco por el que hasta 2021 se organice en Euskadi. Tras una semana cargada de eventos culinarios, este lunes Tabakalera acogerá una ceremonia que tendrá como uno de sus ejes "la visibilización de la mujer a través de cocineras, jefas de sala y sumilleres".



Ritter, que admite que también están pensando "qué parte de la guía continuamos en papel o no", quiere que de forma impresa o digital ayude a que "la gente sea más feliz y disfrute de la gastronomía y la carretera" en un país que vive "el fenómeno del gastroturismo, nacional y extranjero, como ningún otro" y que puede presumir de un panorama culinario vibrante en el que considera que "la mayor evolución está en Andalucía y Málaga está que se sale".



En la inevitable comparación con la francesa Guía Michelin, la directora de Repsol apunta que "hay hueco para las dos" porque tienen "un posicionamiento diferente". "Trabajamos en la calificación nueva con el BCC para apostar por lo local, por lo que busca la gente, y eso nos hace distintos", dice.

