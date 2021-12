Cristina Saraldi, experta en juego consciente: "El juego convierte en posible lo imposible"

Déjame que te cuente que Cristina Saraldi es muy de sueños. Pero no de esos nocturnos que apenas se recuerdan por la mañana. No. Sino de aquellos tan reales que parecen marcar el camino de la vida. Le ocurrió cuando estaba embarazada de su segundo hijo y soñó que el niño se llamaría Kian, un nombre que nunca había escuchado pero que, al buscarlo en Internet, vio que existía. En un sueño también intuyó que iba a dejar el periodismo y a dedicarse al mundo del juego. Porque, déjame que te cuente que hubo un tiempo, no muy lejano, en el Cristina Saraldi era una reportera, casi una ejecutiva de lunes a viernes que trabajaba en Cuatro, y que los fines de semana se disfrazaba de hada para participar en fiestas infantiles. Y fue así, con aquel sueño, con el que fundó Froggies, una empresa de entretenimiento infantil. Autora de 'Chachi Comula Dibú', insiste en la importancia del juego a todas las edades. Y cómo, en estos días previos a la Navidad, no es necesario agobiarse y comprar muchos juguetes a los niños porque "el propio cuerpo" (movimiento, baile, soplidos...) es "el mejor juguete".

QUÉ ES Y CÓMO ESCUCHARLO

Sonsoles Echavarren , responsable del área de familia, invita los viernes a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero muy real. Como si tomáramos un café o un vino con un amigo íntimo, con el que charlamos sobre la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar.

Los episodios de Déjame que te cuente están disponibles tanto en la web de Diario de Navarra como en las plataformas de distribución de pódcast iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.