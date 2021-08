Restaurantes y comedores escolares: ¿es sano comer fuera de casa?

¿Tienen la impresión de que al comer fuera de casa se hacen ingestas de mayor cantidad y se opta por platos, bebidas y postres menos habituales que los consumidos en el hogar?

Podría ser simplemente una impresión subjetiva pero la mayoría de estudios lo confirman. Además, aumenta a medida que esta actividad es más puntual o se relaciona con el ocio. Entonces, es hora de preguntarnos: ¿estas costumbres podrían influir en el exceso de peso de la población?

La costumbre de comer fuera de casa

En primer lugar, indicaremos que la previsión sobre el exceso de peso para 2030 no es halagüeña: un 80 % de los hombres y el 55 % de las mujeres tendrán sobrepeso u obesidad. Esto acarreará un aumento del sobrecoste sociosanitario relacionado con este problema de salud que podría alcanzar los 3 000 millones de euros.

Como pueden imaginar, la asiduidad de este consumo, junto con el tipo de alimento elegido pueden tener su influencia en la composición corporal.

¿Comemos de manera saludable en los bares?

En la población española, 3 de cada 4 personas realizan diariamente alguna de las tres comidas habituales fuera de casa. La más frecuente es el desayuno. En cuanto al tipo de elección, el 74 % no suele pedir verdura o ensalada como plato principal y el 63 % ni siquiera como guarnición.

En lo que respecta al postre , lo más habitual es que sea dulce ya que solo el 8 % consume asiduamente fruta. De los que no lo hacen, una quinta parte indica que es porque no figura en el menú.

La cuestión, en general, es difícil de abordar pues las elecciones alimentarias, incluso fuera de casa, varían según la cultura. Además, se detectan claramente diferencias entre la comida y la cena y entre las pautas de consumo de lunes a viernes y las realizadas durante el fin de semana.

Shutterstock / Olga Klochanko

Claves para comer saludable también fuera de casa

En primer lugar, es importante no tomar aperitivos y entremeses, que el primer plato sean verduras y hortalizas y que el principal esté elaborado a partir de pescado blanco o azul, carne magra o de ave cocinadas a la plancha con guarniciones ligeras.

Recuerde que no tomar ensalada o verdura como plato principal cuando se come fuera de casa incrementa un 43 % el riesgo de desarrollar obesidad. Una opción recomendable podría ser el plato único, confeccionado según el modelo ‘ Plato Saludable de Harvard ’. Y, por supuesto, como bebida la mejor opción es el agua.

Por otro lado, es importante evitar los acompañamientos con beicon o queso. También mayonesa, nata, mantequilla u otras salsas. Asimismo, debemos evitar productos ultraprocesados, derivados cárnicos, fritos y azúcares.

Si podemos elegir, será conveniente procurar que la grasa utilizada en la elaboración y condimentación sea aceite de oliva. De la misma forma, si hay disponibilidad, la opción ideal de pan será el integral.

Por último, como postre, deje un espacio para las frutas, pues es la opción más saludable mientras que los dulces aumentan el riesgo de padecer obesidad un 20 %.

Y, si lo desea, un café o una infusión durante la sobremesa.

El caso de los comedores escolares

En medio de este dilema por comer o no fuera de casa, no preguntamos qué sucede en otro entorno especialmente sensible: el comedor escolar. Aprovechando un estudio reciente se pueden aportar algunos datos de interés al debate.