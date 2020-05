Aprender el abecedario y los números jugando

Actualizada 19/05/2020 a las 11:15

Durante estas semanas, al igual que muchos mayores han tenido que aprender a teletrabajar desde sus hogares, los niños han debido igualmente adaptarse a las circunstancias y sumergirse de lleno en la teleformación.

Sin embargo, aquellos que no han iniciado los primeros cursos de Primaria, no han tenido directrices de aprendizaje como los más mayores. Esto no quiere decir que no puedan realizarse son ellos tareas específicas para su edad. Los números y las letras son conceptos abstractos, pero que los menores pueden ir aprendiendo en casa. Para ello, te ofrecemos algunos métodos sencillos.

PARA EL ABECEDARIO

Una de las mejores técnicas es la asociación de cada letra a una palabra que el niño ya tenga en su vocabulario: la ‘m’ de mamá, la ‘a’ de agua, la ‘e’ de elefante… A partir de ahí, se pueden recurrir a múltiples juegos para afianzarlas y, poco a poco, ir aprendiendo todas las letras de manera ordenada. Se puede crear un bingo de letras, un monstruo comeletras a partir de un rollo de papel higiénico en el que se vayan metiendo fichas con las letras dependiendo del hambre que tenga el personaje, un juego con animales... lo primordial es que aprendan a asociar las grafías y sonidos con la letra correspondiente, pues el primer paso para después aprender a leer.

PARA LOS NÚMEROS

Existen multitud de canciones y juegos para aprender los números, si bien es cierto que contar es un proceso natural que surge en los niños con el día a día. Se pueden crear fichas y juegos con casi cualquier elemento cotidiano, un ábaco casero con chapas, unos bolos con rollos de papel higiénico, un juego con plastilina... Además de los números, lo importante es que aprendan el concepto de cantidad, es decir, cuántos años tienen, cuántos tenedores hay que poner en la mesa o cuánta cantidad quieren de comida.