Manualidades en casa: una app para diseñar recortables con niños

A menudo, la tecnología nos permite salir de los límites y poder crear nosotros mismos diferentes diseños más allá de los modelos. En el caso de las manualidades, los recortables siguen siendo una constante y no hay curso en Infantil y los primeros años de Primaria en que en algún momento no se planteen actividades de este estilo.

Pese a la necesidad actual de estar en casa debido a la epidemia de coronavirus, existen algunas aplicaciones que pueden ayudarnos a montar una clase de educación plástica en la sala de estar. Foldify es un buen ejemplo. Se trata de una app (de momento para iPad, a un precio de 4,49 €) que permite diseñar figuras recortables de un modo libre y muy creativo para luego imprimirlas y poder pintarlas y montarlas con pegamento.

Los pequeños de la casa pueden escoger entre una decena de figuras para añadir todas las características que deseen. Después, la app permite visualizar la figura en 3 dimensiones para comprobar cómo quedará una vez montada y, por último, habrá que enviarla a la impresora o en formato .pdf si queremos guardarla. Foldify, por último, contiene la opción de compartir los diseños en redes sociales como Twitter y Facebook.

Y5 used @foldify to create cars for our Wacky Race during World Book Day. Do you know the books? #WorldBookDay2015 pic.twitter.com/zcdsgRkUCn