Primeros Auxilios, la asignatura pendiente

Actualizada 22/10/2018 a las 14:23

Semanalmente imparto cursos de Primeros Auxilios entre la población no sanitaria en empresas, colegios, asociaciones, particulares, etc. Me sigue sorprendiendo a día de hoy cómo sigue habiendo un gran número de adultos que desconocen las maniobras más sencillas de primeros auxilios para actuar ante situaciones más o menos graves. En el mejor de los casos alguno de ellos hizo un curso hace muchos años y entre risas les comento que "ahora los primeros auxilios son en color". Según

Etiquetas Salud

Educación

Selección DN+