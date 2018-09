Educar entre dos: La letra con sangre no entra

Actualizada 18/09/2018 a las 20:39

Nos ha sorprendido la noticia de que un colegio de Georgia (EE.UU.) ha pedido permiso a los padres para pegar a los niños que se portan mal. Y nos ha sorprendido más todavía saber que Georgia es uno de los 18 Estados norteamericanos donde el castigo físico está previsto por la ley y, aunque pocas escuelas lo aplican, cada año unos 100.000 alumnos reciben castigos físicos. El School for Innovation and the Classics, como se llama el colegio en cuestión, ha mandado un formulario a las famil

Etiquetas Educación

Selección DN+