10 alimentos que no caducan, según la OCU

yogures, el pan de molde, las patatas fritas y frutos secos, los bollos y galletas, los refrescos y alcohol, las pastas, arroces y legumbres; la mermelada y mantequilla, los embutidos y quesos curados, las sopas y salsas de sobre y los envases de tomate. Los alimentos se deterioran con el paso del tiempo, y la fecha de caducidad y la de consumo preferente son indicadores claros de su estado. La cuestión es si se pueden consumir más allá de la fecha que indica el producto. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , hay determinados alimentos que sí pueden ser ingeridos sin peligro para la salud , aunque con las cautelas lógicas. Es el caso de los

Otros alimentos no cuentan con ese etiquetado, como pueden ser las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; frutas y hortalizas frescas; pan y bollería de consumo en 24 horas, vinagre, sal, azúcar, chicles... “Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo, pero no tienen obligación de llevar una fecha de caducidad”, señala la OCU.

En el caso de las frutas y verduras, el examen para su consumo apto recaerá en el consumidor: el aspecto y el sabor del alimento determinará su ingesta. “Echa un vistazo y cómetelas si no están exageradamente pochas o deterioradas. Es importante retirar las zonas podridas o enmohecidas, quitando un buen trozo a su alrededor, al menos un centímetro o incluso algo más”, recomienda la OCU en su página web.

Donde hay que tener más prudencia es la carne y en los pescados. Las cautelas tienen que ser mayores puesto que estos alimentos se deterioran con más rapidez que los anteriores. “Pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco. El riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas. Existe la posibilidad de que sean portadores de microbios y algunos de ellos, al proliferar, desencadenen intoxicaciones y enfermedades”, asegura la OCU.

