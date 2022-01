Segunda mano: mejores tiendas online de ropa para comprar y vender, según la OCU

En, al tratarse de comercios online, el usuario debe hacer todo el proceso: subir el producto mediante fotos, poner el precio, y cerrar el intercambio y venta. “Las principales diferencias entre ellas es que Vinted está especializada en moda, mientras que Wallapop es generalista y la ropa no es precisamente lo que mejor se vende, con excepción de ropa y zapatos deportivos; y que en Vinted la plataforma le cobra una comisión al comprador (5 % + 0,70 €), mientras que en Wallapop no hay comisiones para ninguna de las partes”, señala la OCU en su página web.

La OCU también cita comoa Vestiaire collective, Closet emotions, Upcyclick, Mil Modelitos, Mi Ropa Go, RoPasión, Best for less y Pinkiz.