Calendario lunar de mayo de 2022: cuándo es la luna llena y el resto de fases

La lluvia de estrellas líridas ha sido el fenómeno astronómico de este mes de abril que está a punto de terminar. El máximo número de meteoros pudo verse la noche del 22 al 23 de abril.

Al ser uno de los eventos más esperados por miles de aficionados a la Luna y a los espectáculos astronómicos, a continuación te contamos todas las fases que podrás presenciar en este mes de mayo.

- Cuarto creciente: lunes 9 de mayo.

- Luna llena: lunes 16 de mayo.

- Cuarto menguante: domingo 22 de mayo.

- Luna nueva: martes 30 de mayo.

Entre las fases de la luna más esperadas es la Luna Llena, pues se verá un poco más grande de lo habitual, esto debido al aproximamiento que tendrá con la Tierra y, aunque todavía no coincide exactamente con el perigeo, el momento de máxima aproximación, por lo que aún no puede considerarse superluna. Para observar este efecto óptico habrá que esperar aún a la luna llena del mes que viene.

ECLIPSE DE LUNA

noche del 15 al 16 de mayo será posible observar un Según informa el Instituto Geográfico Nacional, durante laserá posible observar un eclipse total de Luna, visible desde gran parte del mundo y que en España podrá verse como total. La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

En el noreste peninsular y las islas Baleares, la Luna se pondrá antes de que acabe el eclipse total (por eso solo se verá el comienzo de la fase total, pero no el final), mientras que en el resto de la península se verá la fase total íntegra. En la península, Ceuta y Melilla no veremos por completo cómo la Luna sale de la sombra de la Tierra (porque la Luna se pone por el horizonte durante esa fase), pero en Canarias sí que tendrán la suerte de ver por completo esa fase. Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.