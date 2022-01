¿Qué relación hay entre la vacuna y la erupción de herpes zóster?

Por suerte, conocemos con mucha seguridad los numerosos beneficios que ofrece la vacunación frente al covid-19. Especialmente para reducir la gravedad de la enfermedades causada por el SARS-CoV-2 en personas que, aún habiéndose vacunado, se reinfecten por tal enfermedad. Se trata de una magnífica herramienta de prevención para las personas con ciertas afecciones de salud crónicas.

Cómo identificar la relación entre herpes y vacunación

La comercialización de fármacos va siempre acompañada de la puesta en marcha de programas internacionales de farmacovigilancia que permiten detectar posibles efectos adversos de los mismos. Y las vacunas no son ajenas a estos programas.

Podemos diferenciar entre locales e inmediatas, como las que se producen en el lugar de la inyección en forma de eritema, quemazón, etc. Pero también hay otras generalizadas y retardadas, entre las que destacan algunas más frecuentes como los exantemas morbiliformes, exantema en forma de manchas y pápulas eritematosas que confluyen y desaparecen en el mismo orden que han aparecido. También se han descrito casos de lesiones en los dedos similares a sabañones

El caso del herpes zóster

Se han descrito, asimismo, casos de reactivación de virus herpes tras infección por covid-19. Y los movimientos antivacunas no han desaprovechado la ocasión para generar temor en la población.

La teoría más aceptada es que se deben a la linfopenia (afección por la que hay un número más bajo de lo normal de linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) causada por SARS-CoV2. Se ha pensado en esto porque la latencia de los virus herpes depende de la inmunidad linfocito T dependiente.

No obstante, este mecanismo no explicaría las reactivaciones tras la vacunación porque en estos casos no existe linfopenia. Por eso, otra hipótesis probable es que quizá se deban a procesos de inmunomodulación , es decir, cambios en el funcionamiento del sistema inmunitario por alteración de la función de los linfocitos T.