Cómo el primer virus descubierto por la ciencia puede contribuir a luchar contra el SARS-CoV2

La importancia de estas pruebas para controlar los contagios ha quedado muy clara durante la pandemia. Saber si alguien ha sido infectado para, mediante el aislamiento, prevenir contagios se ha convertido en la estrategia básica de control, junto con la vacunación.

Los test de detección de anticuerpos son útiles en cribados serológicos, para conocer el estatus inmunológico de la población, estimar su grado de protección frente a la infección, etc. A nivel individual pueden ayudar a establecer un juicio clínico en pacientes con covid-19.

Detección de antígenos

Para detectar anticuerpos frente al SARS-CoV-2 es necesario disponer de un antígeno derivado del virus. Un antígeno es una molécula distintiva del virus a la cual se unen los anticuerpos que intervienen en la respuesta inmune frente a la infección.

Los antígenos más útiles y, por tanto, más empleados en el diagnóstico de la covid-19 son los derivados de la proteína S (espícula) y de la N (nucleocápsida). Numerosos test se basan en la utilización de estas dos proteínas, completas o diferentes fragmentos derivados de ellas.

La tecnología del ADN recombinante permite obtener versiones de estas proteínas (versiones “recombinantes”) utilizando sistemas heterólogos, independientes del virus que originalmente las produce. Por ejemplo, se pueden utilizar bacterias, levaduras, células de insecto, de mamífero, etc.

La ventaja más importante de estos sistemas es que permiten el cultivo a gran escala. Además, lo hacen independiente de la producción de virus in vitro, un procedimiento que plantea serios riesgos de bioseguridad. De este modo es posible obtener cantidades de antígenos a escala industrial, apropiada para las aplicaciones diagnósticas mencionadas.

Plantas para obtener proteínas del SARS-CoV2

Un interesante sistema heterólogo de expresión de proteínas recombinantes lo constituyen las plantas. Estas presentan ciertas ventajas respecto a los sistemas ya mencionados, como por ejemplo su fácil escalado, lo que abarata la producción considerablemente.

Hace unos meses, nuestro grupo en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del INIA-CSIC comenzó una colaboración con biotecnólogos del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), también del INIA-CSIC, y de la empresa biotecnológica AGRENVEC, que ha terminado felizmente en la publicación de un artículo en Frontiers in Plant Science

Virus del tabaco al microscopio electrónico. The International Committee on Taxonomy of Viruses