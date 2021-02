¿Deben vacunarse los niños contra el coronavirus?

Actualizada 02/02/2021 a las 11:18

Las dudas sobre si la población infantil y adolescente podrá vacunarse de coronavirus, en concreto hasta 16 años, sobrevuelan a las familias de todo el mundo. De hecho, la primera vacuna autorizada por la Unión Europea, y que comenzó a suministrarse con un plan de vacunación que incluía al sector sociosanitario y grandes dependientes en España, los excluía. Y no solo porque no se ha considerado como un grupo prioritario a vacunar de momento, si no porque la primera vacuna autorizada (Pfizer) no dispone de resultados de su utilización en la población infantil.

Ahora, con un panorama algo distinto y tres opciones diferentes de vacuna (se incluyen, de momento, la de Moderna y la de Astrazeneca), la respuesta sigue siendo negativa. Las tres los excluyen. En este contexto las familias se preguntan cuáles puedes ser los efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus en este grupo de población para quedar fuera.

La Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (CIMA) recoge en su página web lo que dicen los productores de cada una de estas vacunas sobre su distribución entre la población infantil:

Vacuna 1 . PFIZER. No la probó en niños menores de 16 años de edad, por lo que no la recomienda

No la probó en niños menores de 16 años de edad, por lo que no la recomienda Vacuna 2. MODERNA. No la recomienda para menores de 18 años de edad. Además, en el caso del embarazo y la lactancia, aconseja que se consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de que le pongan la vacuna.

No la recomienda para menores de 18 años de edad. Además, en el caso del embarazo y la lactancia, aconseja que se consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de que le pongan la vacuna. Vacuna 3. ASTRAZENECA. La fase entre intermedia y final del ensayo a más de 12,000 participantes incluía previamente a niños mayores de 5 años con el consentimiento de sus padres. No obstante, la página fue actualizada el 10 de diciembre para reflejar los cambios.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS SE QUEDAN FUERA?

Al parecer, por razones de prudencia, a los niños siempre se les deja en último lugar, los ensayos que se emprenden con ellos necesitan una base de conocimiento y de seguridad mayor. anto Pfizer como tres de sus competidoras (Moderna, AstraZeneca y Janssen) ya han presentado a los organismos reguladores sus planes para realizar los estudios en niños, como mínimo a partir de los cinco años. Algunos ya llevan más adelantados los ensayos en adolescentes (entre 12 y 16 años). No obstante, habrá que esperar entre seis meses y un año para tener los resultados completos.

Además, otra de las razones por las que es menos urgente el desarrollo de las vacunas para niños es que los menores de edad apenas sufren la enfermedad. Lo sabemos desde el inicio de la pandemia: casi no hay registros de casos graves y es probable que tampoco se infecten ni contagien el covid con tanta facilidad, sobre todo tras el éxito de la vuelta a la educación presencial sin apenas contagios.

