Una tecnología nueva con una traba: necesita mucho frío

Actualizada 11/11/2020 a las 08:19

La vacuna que desarrolla Pfizer, al igual que la que investiga Moderna, supone cierta novedad en el mundo científico. Nunca antes se había probado en tantas personas un producto que se basa en el llamado ARN mensajero y que funciona de modo diferente a los convencionales. “Se habían hecho ensayos previos, pero no habían pasado a fase 3. Si funcionan, sería un pelotazo, porque se pueden fabricar con rapidez con independencia del patógeno, incluso pudiera ser que una misma molécula de ARN pudiera proteger contra varios microbios”, explica el catedrático de la UN Ignacio López-Goñi.

Básicamente, las vacunas funcionan porque se introduce en el cuerpo algo parecido al microbio patógeno, que no nos enferme pero que le sirva al sistema inmune para reconocer al virus o la bacteria de verdad cuando llegue. En unos casos se usan microorganismos muertos, fragmentos de ellos, o incluso microbios vivos a los que en el laboratorio se les ha atenuado para impedir que hagan daño. La de Pfizer utiliza una técnica distinta. Introduce en las células una molécula de ARN mensajero, algo así como un libro de instrucciones genético para fabricar proteínas. Ese ARN provoca que la célula construya proteínas del coronavirus. Eso inicia un proceso para que el sistema inmune conozca cómo son esas proteínas, prepare anticuerpos y tenga armas suficientes para distinguir y atacar al virus cuando llegue. “Es una vacuna costosa de producir. Necesita el ARN mensajero, cada dosis son 30 microgramos, que hay que introducir en una capsula lipídica… Y se necesitan dos dosis, lo que complica su logística”, dice Isabel Sola, que trabaja en una vacuna con técnicas parecidas.

Sin embargo, quizá el mayor problema viene de que necesita mucho frío, temperaturas de 70 u 80 grados bajo cero para conservarse. “Es muy sensible”, reconoce Sola. “En los laboratorios son habituales los ultracongeladores, y los habrá también en los hospitales, pero no en un centro de salud”. “Si tengo 10 personas a las que vacunar, podría permitirme un congelador con el que llevar el producto del centro de producción al de distribución. Pero hablamos de una cantidad de gente mucho mayor. En este caso veo poco realista que se pueda aplicar una vacuna de ARN, por el costo ya no de su producción sino de su distribución y mantenimiento”, apunta la investigadora de Navarrabiomed Grazyna Kochan. “Uno de los grandes problemas de la vacuna es la fractura de la cadena de frío”, apunta su compañero David Escors. “Con los virus se da el problema del reservorio, las personas o los animales que siguen infectados a lo largo del tiempo. Y en muchos países de África o América no serán capaces de administrar una vacuna de este tipo. Se pondrá en el mundo occidental pero dejará un reservorio de virus en el planeta. Por eso considero más efectivas las estrategias con vacunas convencionales, que serán igual de buenas, las conocemos mejor y son más estables a temperatura ambiente”. “Todas las vacunas van a funcionar”, abunda Kochan. “Para usar la de Pfeizer, aunque funcionara al 100%, hay que considerar que necesita una logística complicada”. “Es algo que hay que prever”, suscribe López.-Goñi.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, preguntado a este respecto, señaló que se planificará una estrategia en el caso de que finalmente sea de este tipo la vacuna que se administre. Los hospitales navarros sí disponen de los congeladores que se necesitan, pero los centros de salud, de modo general, no los tienen.