Los perros reflejan el estrés de sus dueños

Los niveles de estrés en los perros y sus dueños están relacionados, según un nuevo estudio de la Universidad de Linköping, Suecia. Los científicos creen que los perros reflejan el nivel de estrés de su dueño, y no al revés, según publican en la revista científica 'Scientific Reports'.



Los investigadores han examinado cómo influyen en los niveles de estrés de perros factores como el estilo de vida o las personas con las que con viven. Trabajos anteriores han demostrado que los individuos de la misma especie pueden reflejar los estados emocionales del resto.



Por ejemplo, existe, una correlación entre el estrés a largo plazo de los niños y sus madres. Un estudio recientemente publicado se planteó si un reflejo similar de los niveles de estrés durante largos períodos de tiempo también puede producirse entre las especies, como por ejemplo entre el perro domesticado y los humanos.



Los investigadores determinaron los niveles de estrés durante varios meses midiendo la concentración de la hormona del estrés, el cortisol, en unos pocos centímetros de pelo del perro y de su dueño.



"Encontramos que los niveles de cortisol a largo plazo en el perro y su dueño estaban sincronizados, de modo que los propietarios con niveles altos de cortisol tienen perros con niveles altos de cortisol, mientras que los propietarios con niveles bajos de cortisol tienen perros con niveles bajos", resumen Ann-Sofie Sundman, del Departamento de Física, Química y Biología (IFM) en LiU, autora principal del estudio.



El estudio examinó 25 collies y 33 perros pastores de Shetland, todos ellos propiedad de mujeres. Las dueñas y sus perros proporcionaron muestras de cabello en dos ocasiones separadas por unos pocos meses. Dado que la actividad física puede aumentar los niveles de cortisol, el investigador también quería comparar perros de compañía con perros que compitieran en obediencia o agilidad. Por lo tanto, los niveles de actividad física de los perros se registraron durante una semana con un collar de actividad.



Investigaciones anteriores han demostrado que los niveles de cortisol a corto plazo en la saliva aumentan de manera sincrónica tanto en el perro como en su dueño cuando compiten juntos. El nuevo estudio, por contra, encontró que la actividad física en los perros no afecta al cortisol a largo plazo en su cabello.



Por otro lado, el nivel de estrés de los perros que compiten parece estar más relacionado con el del dueño. Los científicos especulan que esto puede estar asociado con un mayor grado de interacción activa entre el dueño y el perro cuando entrenan y compiten juntos.



A los dueños de perros también se les pidió que completaran dos cuestionarios validados relacionados con su propia personalidad y la de su perro, para saber si los niveles de estrés están correlacionados con los rasgos de personalidad.



"Sorprendentemente, no encontramos ningún efecto importante de la personalidad del perro en el estrés a largo plazo. La personalidad del dueño, sin embargo, tuvo un fuerte efecto. Esto nos ha llevado a sugerir que el perro refleja el estrés de su dueño", explica la profesora Lina Roth, también de IFM, e investigadora principal del estudio.



El resultado sugiere que la coincidencia entre un dueño y su perro afecta al nivel de estrés del perro. Sin embargo, se necesitan más estudios antes de poder sacar conclusiones acerca de la causa de la correlación. Los investigadores ahora planean estudiar otras razas. Tanto el border collie como el perro pastor de Shetland son perros de pastoreo, que han sido criados para colaborar bien con los humanos y responder con precisión y rapidez a las señales.



El grupo de investigación planea ahora investigar si se produce una sincronización similar entre perros y humanos, por ejemplo, en perros de caza que han sido entrenados para ser independientes. Otra línea de investigación analizará si el sexo del propietario desempeña un papel.



"Si aprendemos más acerca de cómo los humanos influyen en los diferentes tipos de perros, será posible emparejar al perro y al dueño de una manera que sea mejor para ambos, desde el punto de vista del manejo del estrés. Es posible que ciertas razas se vean no tan profundamente afectadas si su propietario tiene un alto nivel de estrés", dice Lina Roth.

