¿Qué santos se celebran hoy? Santoral católico del 5 de agosto de 2023

Según cuenta la tradición, recogida en la Enciclopedia Católica, en el siglo IV vivía un Roma un matrimonio de la nobleza que no había sido bendecido con muchos bienes, pero no podían tener hijos. Ambos solicitaron a la Virgen María que les señalase qué debían hacer con sus bienes para garantizar el mejor uso cristiano de su herencia. La Virgen se manifestó ante ellos y les indicó que, allá donde señalara, se le construyese un templo. El lugar quedó indicado por una milagrosa nevada que ocurrió el 5 de agosto del año 358 en lo alto del monte Esquilino. Allí se le dedicó una basílica a Santa María Maggiore, donde los católicos locales conmemoraban el milagro en cada aniversario lanzando pétalos de rosa blanca desde la bóveda durante la misa. La iglesia desapareció no mucho tiempo después, y fue reconstruida por el Papa Sixto III alrededor del año 434, siendo en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor.

también es conocida como la Virgen Blanca y en España se le tiene mucha devoción. Como hemos comentado al inicio, en Navarra, sin ir más lejos, se construyó en su honor una ermita en la Selva de Irati. Es patrona también de Vitoria, que celebra sus fiestas en honor a esta Virgen en estas fechas.

