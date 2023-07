¿Pueden venir amigos a la piscina de la comunidad si estoy alquilado?

límites de ese disfrute. ¿Se puede compartir el gozo con amigos que no vivan en la comunidad? El calor es el mejor impulso para tirarnos de cabeza al agua y un chapuzón refrescante, la medalla de oro del verano. De esta forma, las piscinas se convierten en uno de los lugares más frecuentados y en centro de socialización para muchos vecinos. Sin embargo, hay quien duda de los. ¿Se puede compartir el gozo con amigos que no vivan en la comunidad?

Estatutos del régimen interno de la Comunidad de Propietarios. Tengas un piso en propiedad o estés de alquiler, los expertos indican que la respuesta se encuentra en los. En este documento puede haber tres opciones:

1. No se indica: los estatutos no recogen ninguna norma al respecto y, por lo tanto, dependerá del acuerdo al que se llegue con los vecinos en juntas ordinarias o extraordinarias.

2. Se prohíbe la entrada de invitados: los estatutos no permiten la entrada de personas que no vivan en la comunidad para el uso y disfrute de los espacios comunitarios.

3. Se permite la entrada de invitados: en este caso, suele establecerse un máximo de invitados por propietario o inquilino para respetar el aforo máximo y no entorpecer el uso de la piscina por parte del resto.

No tardes en consultar los estatutos y ¡cruza los dedos para que permitan invitar a tus amigos! El calor no entiende de normas y llegará a tu comunidad aunque no quieras dejarle pasar.