Ansiedad social y timidez: ¿son lo mismo?

Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas eviten deliberadamente el contacto con los demás si eso puede acabar perjudicándoles? ¿Por qué existe la ansiedad social? ¿Y tiene algo que ver con la timidez?

LA TIMIDEZ NO ES UN TRASTORNO MENTAL

La ansiedad social es un trastorno recogido en los manuales diagnósticos que usan los psicólogos y los psiquiatras, como el DSM-5 . Quienes la sufren no solo sienten que su cuerpo “se acelera” en situaciones donde podrían ser juzgados, sino que también ocultan denodadamente este malestar por temor a hacer el ridículo.

El caso de la timidez es diferente: se trata de un rasgo bastante estable que impacta con mayor sutileza en la comunicación intra e interpersonal. No se puede considerar un problema de salud mental, aunque a veces también comprometa el modo en que se percibe la propia habilidad para iniciar o mantener relaciones

Por otro lado, una cosa no lleva a la otra. Las personas tímidas no tienen un riesgo especial de sufrir ansiedad social . Además, suelen ser más comedidas al evaluar las consecuencias que podría tener el hecho de ser rechazadas. Esto minimiza los sesgos cognitivos que con extraordinaria frecuencia perpetúan el problema.

LA INTENSIDAD DE LAS SENSACIONES NO ES IGUAL

En el caso de la timidez, el organismo responde de una manera sustancialmente más leve durante las interacciones. Aunque es posible experimentar cierta incomodidad, o incluso una ligera hiperactivación fisiológica, jamás se alcanzará la magnitud de la ansiedad social. Es por esto que sus consecuencias suelen ser muchísimo más discretas.

EL GRADO EN QUE EVITAMOS SITUACIONES

Como se deduce de lo anterior, la exposición a la crítica o al rechazo hace que las personas con ansiedad social experimenten emociones profundamente adversas (miedo, tristeza, etc.). Como consecuencia directa, se esforzarán mucho por evitarlas en el futuro, erradicándolas como si fueran algo inaceptable de sí mismas.

La suma de estos procesos hace que la persona con ansiedad social se adentre en dinámicas difíciles de resolver y que pueden requerir el acompañamiento de un profesional de la salud . No es sencillo identificarlas, reconocerlas ni atajarlas. Esto es algo que no ocurre, afortunadamente, en quienes simplemente son tímidos.

EL ORIGEN DE LOS SÍNTOMAS

La adolescencia es, sin duda, el periodo de mayor vulnerabilidad para la irrupción de los primeros síntomas ansiosos. No en vano, cuando se revisa la biografía de quienes los sufren es frecuente comprobar que vivieron esta etapa con miedo al rechazo de los iguales, o que atestiguaron en sus carnes situaciones de humillación y agravio

No obstante, no podemos olvidar que todos somos susceptibles de padecer ansiedad social, con independencia de nuestra edad y circunstancias . Sufrirla no significa en absoluto que seamos menos válidos, y por suerte existen tratamientos psicológicos eficaces para abordarla con éxito.