¿Qué santos se celebran hoy? Santoral católico del 16 de febrero de 2023

Santa Juliana de Nicodemia. El santoral de la Iglesia Católica de este jueves 16 de febrero homenajea, entre otros santos, a

Juliana (285 - 304) era hija de una conocida familia ilustre de Nicomedia (en la actual Turquía). Su padre era pagano y llegó a convertirse en perseguidor de cristianos, mientras que su madre era agnóstica.

Juliana decidió entregarse a Cristo, desechando el matrimonio, y se hizo bautizar en secreto ante su situación familiar. Pero el senador Eleusio quiso casarse con Juliana y el padre concertó el matrimonio. Juliana manifestó que no no lo aceptaría hasta que no llegara a ser juez y prefecto de la ciudad, con la esperanza de que no lo lograra. Pero Eleusio lo consiguió, por lo que ella le puso otra condición: hacerse cristiano. Al enterarse su padre, dijo “¡Por Apolo y Diana! Más quiero verte muerta que cristiana”, a lo que ella respondió: “mi Salvador es Jesucristo en quien tengo puesta toda mi confianza».

Eran tiempos de persecución a los cristianos y Juliana fue torturada con estaño derretido y fuego, y encarcelada con el objetivo de darle tiempo para pensar y llevarla a un cambio de actitud. Sin embargo, ella no cedió y finalmente, fue decapitada con 18 años el 16 de febrero de 304.

Cuando el emperador Constantino puso fin a la persecución a los cristianos, los restos de Juliana fueron conducidos en barco a Roma desde Nicodemia, pero una tempestad obligó al navío a desembarcar en Pozzuoli, donde se le edificó una iglesia que luego destruyeron los lombardos.

A principios del siglo XIII, parte de sus reliquias se trasladaron a Nápoles donde reposan y se veneran con gran devoción. Otras se encuentran en la actualidad en Bruselas, en la Iglesia de Nuestra Señora del Sablon. Sin embargo, una tradición del norte de España mantiene que está enterrada en la Colegiata de Santa Juliana (Cantabria), que da su nombre a la localidad de Santillana del Mar, como contracción de Santa-Iuliana.

En el arte, Santa Juliana es a veces mostrada en un caldero, guiando a Satanás encadenado, o con una corona y llevando una cruz sobre su pecho. En la pintura y ventanales eclesiásticos de la Edad Media, Santa Juliana es mostrada frecuentemente batallando con un dragón con alas. También puede ser vista con un dragón a sus pies.

Santoral del 16 de febrero

Santa Juliana de Nicodemia

San Maruta

Beata Filipa Mareri

Beato José Allamano

Beato Nicolás Paglia