El Planetario de Pamplona recuerda la Edad Media luminosa de Alfonso X el Sabio

Dicen que la Edad Media fue un tiempo oscuro pero no es cierto. Al menos no del todo. El programa que presentó ayer el Planetario de Pamplona, una producción que formará parte desde mañana de la oferta audiovisual a cúpula completa del centro navarro, quiere dejar claro que hubo un lugar y un tiempo en Europa donde la cultura y el conocimiento fue el centro de la vida, donde supieron convivir tres culturas diferentes, y donde se volvió a difundir el saber de los clásicos, que ya habían recuperado los árabes. Aquel lugar fue la Península Ibérica y aquel tiempo, el siglo XIII donde reinó en Castilla Alfonso X, el rey que se ganó el sobrenombre de El Sabio. Su universo, de sus aportaciones a la astronomía, a las traducciones de los viejos manuscritos, a la arquitectura… protagonizan la obra, titulada El universo de Alfonso X el Sabio, producida por el Planetario pamplonés con el Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha, codirigida por el astrofísico navarro Fernando Jáuregui, y en la que también participan el Museo Casa de las Ciencia de Sevilla del CSIC, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y el Museo de la Ciencia de Valladolid.

DN CEDIDO

El martes en la presentación del audiovisual que hicieron al alimón todas las instituciones implicadas Jáuregui insistió que quizá en el resto de Europa la Edad Media fuera una época de barbarie y en el que el saber no estaba en la calle, “pero no fue así en la Península Ibérica, donde florecieron las artes, la ciencia, la música”…, donde “convivieron tres culturas, que aportaron su saber para conseguir una sociedad mejor” y cuya figura más representativa fue ese rey sabio, que quería que el conocimiento no se encerrara en recintos cerrados sino sacarlo a la calle y por eso mandó traducir grandes obras al castellano que hablaba el pueblo. A juicio de Jáuregui, existe una deuda con un rey que hizo de España el centro cultural del mundo. “En 1979 el Nobel de Física lo ganaron un estadoundense de origen judío, Steven Weinberg, otro cristiano, Sheldon Lee Glashow, y un paquistaní musulmán, Abdus Salam. Este dijo que cuando fue a estudiar a Gran Bretaña se sintió como Peter el Escocés, que en el siglo XIII había venido a España a formarse”, ejemplificó.

El audivisual, en realidad, es una segunda versión de otro sobre Alfonso X que ya estrenaron en 2006. De hecho, mantiene buena parte del guión y las locuciones originales. Lo que han cambiado son muchas imágenes, ya que se ha pasado del sistema analógico con el que se creo el primero al digital con el que se ha elaborado esto. “Casi no tiene nada que ver, ha ganado en ritmo, incluso en personajes”, dijo José María Sánchez, codirector de la obra y astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha.

Durante la película por la cúpula del Planetario se recorren las calles de Toledo, la ciudad que mejor representó la convivencia de las tres culturas, las imágenes se adentran en la catedral de León, que se levantó en el reinado de Alfonso X, se revisan la teoría de las esferas heredada de Ptolomeo para entender el Universo y las tablas alfonsíes, un libro del saber astronómico y astrológico elaboradas por expertos de todos los rincones, se puede atisbar el ambiente del scriptorium donde se hacían las traducciones ordenadas por el rey y hasta se puede escuchar una de las cantigas de Santa María, canciones que, al menos en parte, fueron compuestas por Alfonso X.

La presentación del audiovisual se celebró ayer para conmemorar el octavo centenario del nacimiento del rey, el 23 de noviembre de 1221 en Toledo. En el acto, al que asistieron estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, participaron on line representantes de todos los museos de ciencias y planetarios que han ayudado a su producción y que también llevarán a su programación del nuevo programa. En concreto, participaron la consejera de cultura navarra Rebeca Esnaola, la delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque, que destacó la importancia del legado de Alfonso X en Sevilla, donde vivió muchos años y murió en1284, Pedro García Rex, concejal de Cultura de Murcia, y Maribel Parra, del Museo de la Ciencia y el Agua de esa Ciudad, Carmelo Irigoyen, gerente de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid e Inés Rodríguez, del Museo de la Ciencia de la ciudad, y Sonia Isidro Muñoz, delegada de Cultura de Castilla la Mancha, que destacó las aportaciones de Alfonso X a la astronomía, la arquitectura, la música, y hasta su “faceta repobladora” del territorio.