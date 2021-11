Barcos perdidos, tesoros eternos

Una batalla fue la causante de que la Nuestra Señora de las Mercedes se hundiera con sus tesoros y su tripulación; sin embargo, este destino funesto no era la moneda de cambio habitual entre los miles de barcos que surcaron el océano Atlántico durante los más de tres siglos en que la Monarquía Hispánica contó con territorios en sus dos orillas. Según algunos cálculos, alrededor de 18.000 embarcaciones cruzaron el Atlántico entre 1500 y 1650 -edad de oro del monopolio español del comercio con América-, de las cuales solo faltaron de llegar a su destino unas 500. Las inclemencias climáticas, en forma de huracanes o tormentas, fueron las responsables de 400 de aquellas pérdidas; el centenar restante se computan al debe de los piratas o las guerras.

Los riesgos para los barcos eran, en primer lugar, los propios de una larga travesía. Para unir la Península Ibérica con el continente americano había que recorrer una ruta de 5.000 kilómetros, que podía suponer pasar dos meses sin tocar tierra. Peor aun era atravesar el Pacífico: la distancia se multiplicaba por cuatro y el tornaviaje, a pesar de que quizá sea el mayor descubrimiento realizado alguna vez por un navegante (el guipuzcoano Urdaneta, en este caso), podía suponer hasta siete meses de navegación ininterrumpida.

No obstante, no solo la distancia estaba detrás de los riesgos y vicisitudes en una viaje por mar. Recorridos relativamente cortos podían esconder peligros recurrentes como tormentas, huracanes, traicioneras corrientes, bajíos inesperados... o enemigos dispuestos a hundir o asaltar el buque. En este sentido, el recorrido entre América y Europa era especialmente traicionero: el golfo de México era propenso a sufrir huracanes, sobre todo en algunos meses concretos; el canal de las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas podían verse barridos por tormentas marinas de inusitada violencia, y el acceso al Guadalquivir, en la última etapa del viaje, también entrañaba el peligro de encallar e irse a pique.

En cuanto a los ataques enemigos, de piratas, corsarios o buques de guerra de potencias rivales, los puntos negros eran los alrededores de las islas de Cuba y La Española (actual República Domicana y Haití), el archipiélago de Las Azores y la fachada atlántica de la península, desde la Costa de la Muerte hasta Faro.

Para minimizar riesgos, la Monarquía Hispánica adoptó tan pronto como 1520 un sistema de convoyes denominado la Carrera o Flota de Indias: tras embarcar el cargamento de metales preciosos en Cartagena de Indias y Veracruz, la Flota de Indias, formada por grandes galeones y una miríada de barcos más pequeños, se reunía en La Habana y, desde allí, emprendía el viaje hacia España. El éxito de esta estrategia fue mayúsculo. No en vano, la copiaron siglos después los Aliados cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra submarina alemana amenazaba con cortar el vital abastecimiento desde Estados Unidos a Inglaterra y la URSS.

De todas maneras, la Carrera de Indias no resultó ser un sistema perfecto. Por ejemplo, no servía para esquivar las inclemencias meteorológicas, que, eso sí, se paliaban eligiendo para el viaje los meses más benignos. Y, además, en un par de ocasiones la protección de la escolta también resultó superada por la audacia de los enemigos. En 1628, el almirante holandés Piet Hein se apoderó por primera vez del convoy, tras interceptarlo y derrotarlo junto a las costas de Cuba, embolsándose un fabuloso tesoro. Y en 1657, en el contexto de una contienda bélica entre España e Inglaterra, Richard Stayner y Robert Blake vencieron a los galones de escolta y destruyeron a la comitiva que se dirigía a Europa.

1597: SAN GIACOMO DE GALIZIA

Frente a la localidad gallega de Corcubión fueron encontrados en 2011, durante una operación de dragado de la Ría del Eo, los restos del galeón San Giacomo de Galizia. Este barco de guerra construido en Nápoles se desplazó en 1597 al Canal de la Mancha en busca de enemigos. Al no encontrarlos y verse azotado por una tormenta, regresó a la península, y fue en este viaje de regreso donde sí se topó con buques rivales: dos barcos holandeses y un inglés. Hubo un enfrentamiento del que el San Giacomo salió malparado, por lo que intentó refugiarse en la costa gallega. Sin embargo, antes de llegar a puerto embarrancó en la arena de un bajío. La tripulación pudo salvarse y también la rica carga que el barco transportaba, pero con el paso de los años quedo sepultado por los sedimientos que, al mismo tiempo que lo ocultaban, ayudaron a su óptima conservación.

1622: NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA Y SANTA MARGARITA

La flota del marqués de Cadereyta zarpó de La Habana con la misión de escoltar a los barcos mercantes de la Carrera de Indias. Eran ochos galeones y tres pataches, comandados por un marino capaz como era don Lope Díaz de Aux de Armendáriz y Saavedra. Uno de los galeones, el Nuestra Señora de Atocha, había sido construido solo dos años antes en los astilleros de la Monarquía Hispánica en Cuba y era, por tanto, uno de los más modernos de la Monarquía Hispánica. Sin embargo, el escuadrón selló su destino al echarse a la mar más tarde de lo previsto, un 4 de septiembre, ya en temporada de huracanes en el Caribe.

La noche del 5 de septiembre, la flota fue engullida por una tormenta y los galeones Nuestra Señora de Atocha y Margarita se separaron del resto en un intento de burlar la fuerza de los elementos. No lo consiguieron y se hundieron muy cerca uno del otro. Otros seis barcos corrieron la misma suerte, desperdigados.

El Margarita fue hallado rápidamente y se rescató del fondo del mar buena parte de su cargamento de oro y plata con técnicas muy novedosas para la época. Sin embargo, el Nuestra Señora de Atocha no fue encontrado, aunque se suponía que debía encontrarse en las cercanías.

Con el paso de las generaciones, el Nuestra Señora de Atocha cayó en el olvido, hasta que en la década de los 70 del pasado siglo un estadounidense, Mel Fisher, encontró testimonios sobre este barco en el Archivo de Indias, en Sevilla, y cayó presa de la fiebre del oro. Fundó su propia empresa, Treasure Salvors, y dedicó su vida a buscar el galeón perdido.

Los primeros hallazgos se vieron empañados por nuevas tragedias. A la noticia de que se había encontrado unos cañones que debían haber pertenecido al galeón le siguió, justo un día después, el hundimiento del Northwind, un barco en el que se encontraban el hijo y la nuera de Mel Fisher. Ambos fallecieron.

Tras años de sinsabores, finalmente en 1985 los esfuerzos de Mel Fisher se vieron recompensados... y con creces. El cargamento del Nuestra Señora de Atocha constaba de más riquezas incluso de las previstas, ya que debía transportar de contrabando valiosísimas mercancías que no constaban en los registros. Se calcula que Treasure Salvors arrancó del fondo de mar más de mil lingotes de plata, 125 barras de oro y cien mil monedas, además de otros enseres de lujo, en lo que se considera el mayor de los tesoros recobrado en el Caribe. La sala de subasta Christie's, de Nueva York, dio buena cuenta de la mayoría de estos objetos en 1988.

1641: CONCEPCIÓN

La nave del almirante Juan de Villavicencio, el Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, guardaba la retaguardia de la Flota de Indias de 1641, formada por 30 barcos. El Concepción iba cargado hasta la bandera, y no solo con los metales extraídos de América sino también con porcelana china que había sido transportada hasta el puerto mexicano de Acapulco, de ahí llevada por tierra a Veracruz y embarcada en el Concepción.

La Flota se cruzó con un huracán en las cercanías de Florida y se perdió en su mayor parte. El Concepción sobrevivió al primer envite, pero muy tocado, y poco después chocó contra unos arrecifes al norte de La Española y, tras días de trabajo en los que se intentó salvar al galeón, finalmente se hundió llevándose al fondo a 200 de sus 500 tripulantes y todas las riquezas que guardaba en sus bodegas.

Años más tarde, un superviviente del Concepción le habló a un capitán de barco de Nueva Inglaterra, William Phips, de este naufragio y le reveló la localización en la que debía encontrarse el pecio. Phips se lanzó en busca del tesoro, haciéndose pasar por un comerciante, y con la ayuda de indios que estaban habituados a bucear hasta profundidades de más de 15 metros, localizó los cañones y riquezas que le convirtieron en un hombre próspero. Tanto es así que fue nombrado sir en Inglaterra logró un puesto de gobernador en las colonias americanas.

Ya en el siglo XX, otro cazatesoros, Burt Webber, logró el cuaderno de bitácora de uno de los colaboradores de Phips, Francis Rogers, y con él en la mano se lanzó a la búsqueda del Concepción. No tardó en encontrarlo. Entonces, Webber llegó a un acuerdo con el gobierno de la República Dominicana para explotar el descubrimiento y logró extraer miles de objetos de valor. Sin embargo, su actuación no tuvo miramientos con la conservación de los restos y fue especialmente dañina para el yacimiento. Todavía hoy se sigue trabajando en la recuperación de riquezas de este pecio.

1656: NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS

El 4 de enero de 1656, en el temido Canal de Bahamas, terminó su andadura por los mares el galeón Nuestra Señora de las Maravillas, nave almirante de la Flota de Indias. El barco, dotado con 58 cañones, se desvió de la ruta mientras atravesaba el angosto paso que separa los bajíos situados entre Florida y las islas de las Bahamas, encalló y fue embestido por otra embarcación. En un primero momento se creyó posible salvar al buque, de modo que el capitán Matías de Orellana trató de conducirlo a la costa. Sin embargo, antes de encontrar un puerto seguro, embarrancó y se hundió. Murieron los más de 650 ocupantes.

Curiosamente, parte de la carga que atestaba el interior del Maravillas ya había sufrido otro naufragio: la plata embarcada había sido recuperada del Jesús María de la Limpia Concepción -una nave apodada La Capitana-, que había encallado tiempo antes en unos arrecifes en la costa de lo que hoy es Ecuador, en el Pacífico.

El tesoro del Maravillas se calculaba que podía ascender a los 5 millones de pesos, aunque bien podía ser mayor teniendo en cuenta lo que se hubiera colado de contrabando. Parte de aquello fue recuperado solo unos años después, ya que la localización del barco no fue difícil en la época. Sin embargo, gran cantidad de riquezas quedaron alllí y el tiempo hizo que incluso el emplazamiento exacto del pecio se olvidadara.

En 1972, el cazatesoros Robert Marx anunció el hallazgo del Maravillas y mostró al mundo valiosas evidencias, que alertaron a las autoridades de Bahamas. Estas, en un primer momento, reaccionaron prohibiendo a Marx que explotara el yacimiento, si bien, años más tarde, en 1988, dieron permiso a otro cazatesoros, Herbert Humphreys, para que recogiera la carga con la condición de compartir los réditos de lo encontrado. A pesar de todo, en la actualidad se considera que el grueso de las riquezas que transportaba el galeón permanecen todavía desperdigadas en el fondo marino a la espera de ser rescatadas.

1708: SAN JOSÉ

El San José era la nave capitana de la flota del conde de Casa Alegre. Había sido construido en el astillero guipuzcoano de Usúrbil, con madera en parte procedente de Navarra. El barco partió en 1708 de Panamá en dirección al puerto de Cartagena de Indias llevando las bodegas repletas, tras reunir riquezas durante dos años en el puerto de Portobelo. La travesía no debía resultar complicada, pero cuatro navíos británicos comandados por el comodoro Wagner habían sido alertados por espías y le estaban esperando cerca la península de Barú, donde le atacaron. Una bala de cañón agujereó el caso del San José y el galeón se hundió rápidamente, segando la vida de 600 personas.

En 2010, el gobierno colombiano inició la búsqueda del pecio y, cinco más tarde, el presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo calificándolo como "uno de los más grandes" o "el más grande, dicen algunos, en la historia de la humanidad". El propio Santos se apresuró a afirmar que el lugar en el que se encontraban los restos del San José no se habían explorado con antelación, si bien una empresa estadounidense, la Sea Search Armada, asegura haber localizado en 1981 el emplazamiento en el que descansa el galéon y reclama la mitad del tesoro.

1804: NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes encontró su final durante una batalla, la del cabo de Santa María, librada en tiempos de paz. Cuatro navíos británicos, dirigidos por el vicealmirante Graham Moore, atacaron a la flota española, formada también por cuatro barcos: capturaron tres y hundieron uno, las Mercedes, unos kilómetros al sur de Portugal. Este gravísimo incidente causó pesar incluso en Gran Bretaña y puso fin a la paz entre ambas naciones.

El barco que se fue al fondo aquel 5 de octubre de 1804 había partido de El Callao (Perú) con un cargamento de oro, plata, telas de vicuña, quina y canela, que se fue al fondo del mar junto a 249 de sus 300 ocupantes. Desde entonces, su nombre había estado ligado más a la infamia del ataque británico que a la posibilidad de rescatar sus riquezas. Sin embargo, en 2007, la empresa Odyssey Marine Exploration descubrió el pecio y comenzó a recuperar monedas y objetos que, inequívocamente, debían pertenecer al naufragio de la Nuestra Señora de las Mercedes.

A partir de ese momento, el gobierno español entabló una tortuosa batalla legal por recuperar el control de aquellas joyas arqueológicas: jueces estadounidenses, de Atlanta y de Florida, fueron dando la razón a las reclamaciones españolas hasta que, en 2012, el Tribunal Supremo de EE UU obligó a la Odyssey a devolver más de medio millón de monedas extraídas del pecio. Además, juicios posteriores han ampliado la cantidad de objetos que la Odyssey ha tenido que entregar a las autoridades españolas. Buena parte de ellos permanecen expuestos en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.

El Instituto Español de Oceanografía y de la Armada, por su parte, ha llevado recientemente varias campañas de exploración en el lugar en el que se encuentran los restos de la fragata, a más de mil metros de profundidad, revelando que la agresiva labor de extracción realizada por la empresa Odyssey dañó de gravedad el yacimiento.

1502: LA FLOTA DE ANTONIO DE TORRES

Cristóbal Colón había caído en desgracia y ya no ostentaba la gobernación de las Indias. Así, Antonio de Torres debía encargarse de guiar a tres decenas de barcos de regreso a España. Los navíos iban repletos de asombrosas riquezas. Colón alertó de que la llegada de un huracán ponía en peligro a la expedición, pero no fue escuchado: los barcos zarparon y cerca de Puerto Rico se toparon con el temporal. Apenas un puñado de barcos se salvaron. Este naufragio resulta de especial interés para los cazatesoros, ya que se cree que uno de los barcos hundidos transportaba una pepita de oro de grandes dimensiones.



1631: NUESTRA SEÑORA DEL JUNCAL

​El espectacular golpe de mano conseguido por el holandés Piet Hein al apoderarse del tesoro de la Flota de Indias en 1628 provocó que en los años siguientes se extremaran las precauciones. En 1630, no zarpó el convoy habitual. Sí que lo hizo al año siguiente pero, pudiéndole más el miedo a los barcos enemigos que a los huracanes, el convoy retrasó su salida, exponiéndose a la fuerza de los elementos. Así, el galeón Nuestra Señora del Juncal se hizo a la mar en octubre, un mes poco propicio para la navegación en el Caribe, desde Veracruz en dirección a La Habana, donde debía reunirse con el resto de la flota. Días antes, había fallecido el capitán general del navío, Miguel de Echazarreta, pero aun así el Juncal iba cargado de inmensas riquezas y de toda una pléyade de aristócratas que pretendían retornar a España. Se dice que iba sobrecargado y que había sido reparado deficientemente. Sea esto cierto o no, el galeón quedó pronto muy tocado por culpa de un temporal. Durante dos semanas sobrevivió navegando a duras penas, pero los nobles embarcados se negaron a achicar agua y prefirieron esperar a su destino en los camarotes. Finalmente, el Juncal se hundió y solo se salvaron 39 personas que se arriesgaron a escapar de aquella trampa en una frágil embarcación.

​1715: LA FLOTA DE JUAN DE UBILLA

​La Flota de Indias de 1715, también conocida como la Flota de la Plata ya que gran parte de su cargamento era de ese metal, tuvo un destino fatal en el canal de Bahamas, frente a los cayos de la Florida. Un huracán hundió a once de los dos barcos y se calcula que fallecieron alrededor de 1.500 marineros. Solo unos pocos, embarcados en pequeños botes, sobrevivieron. Parte de la carga ha sido recuperada por cazatesoros, si bien el grueso de los pecios todavía no se ha localizado. Lo que sí se halló, en 1928, fueron los restos de otro barco que había pertenecido a esta flota, pero que se había separado con antelación y había embarrancado en la costa. Se trata del Urca de Lima, que en 1987 fue convertido en Reserva Arqueológico y, desde 2001, forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos en Estados Unidos. El Urca de Lima fue objeto de deseo de los piratas en la serie de ficción Black Sails.