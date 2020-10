La OMS reconoce no saber qué está fallando en España para que haya tantos casos

Actualizada 02/10/2020 a las 12:21

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha reconocido que el organismo lleva semanas analizando la situación de España y los motivos por los que es el país de Europa con mayor incidencia del Covid-19, y que todavía no sabe qué es lo que está fallando.

Y es que, tal y como ha explicado durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum, España es actualmente el país con las medidas "más restrictivas", ya que, por ejemplo, el uso de las mascarillas es obligatorio, incluso en espacios cerrados, en comparación con otros países en los que las normas han sido un poco "más relajadas" y su situación epidemiológica ha sido "mejor".

Al mismo tiempo, Neira ha analizado el comportamiento de la sociedad española durante la pandemia, asegurando que ni la transmisión intrafamiliar ni el comportamiento de los jóvenes "justifica" la elevada transmisión del coronavirus en España. "Es cierto que ha habido una relajación de los jóvenes y las fiestas, pero eso no justifica toda la situación en la que el país está actualmente, ya que en Italia los jóvenes también han hecho fiestas, en Francia o, incluso, en Suiza", ha comentado.

No obstante, la dirigente de la OMS ha subrayado la importancia de mejorar la concienciación de los ciudadanos españoles, especialmente los jóvenes, así como de analizar la situación de la Atención Primaria, y los cribados que allí se realizan, con el fin de detectar las debilidades que pueda tener y "corregirlas".

"También es necesario que se revise el plan de detección, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena y asegurarnos de que hay un seguimiento de los mismos. Si faltan rastreadores habrá que poner rastreadores, y si hace falta corregir algo, habrá que hacerlo", ha enfatizado.

En este sentido, Neira ha asegurado que la oficina de la OMS en Europa tiene un contacto "muy regular" tanto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

LOS CINCO PILARES BÁSICOS PARA RESPONDER AL COVID-19

Ahora bien, preguntada por las discrepancias que en la última semana se han evidenciado entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid sobre las medidas que hay que tomar para frenar la transmisión del coronavirus en la región, la más afectada de toda España, Neira no ha querido pronunciarse si bien ha reconocido que "no le gusta" despertarse y ver que la prensa extranjera refleja en sus portadas este conflicto entre administraciones.

"Ayer cualquier periódico internacional abría con la noticia de que en España hay estos desacuerdos y eso no es algo que uno quiere ver todos los días en los periódicos, ya que preferiría ver que España es ejemplo de gestión", ha comentado, para avisar de que la OMS no tiene los "elementos suficientes" para juzgar y entender las "dinámicas internas" de las administraciones.

No obstante, Neira ha recordado que hay cinco pilares básicos en la respuesta contra el Covid-19 que han demostrado ser efectivos para frenar la expansión del virus: manejar adecuadamente a los pacientes en los hospitales y en los servicios sanitarios; lavarse frecuentemente las manos; ventilar los espacios cerrados; dar instrucciones "claras" a los ciudadanos para generar confianza en las medidas que se aplican; y tener a personas expertas en interpretar los datos.

"Hemos visto que podemos tener los sistemas epidemiológicos más sofisticados, las mejores bases de datos, de análisis, pero que si no hay una mente inteligente detrás que lo analice no sirven para tomar decisiones, para aprender, corregir y adaptar lo que sea necesario. Los sistemas de vigilancia epidemiológica sirven si detrás cuentan con una estrategia global bien diseñada", ha aseverado Neira.

Asimismo, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente ha destacado la importancia de cuidar a los profesionales sanitarios y dotarles de herramientas suficientes para llevar a cabo su trabajo, así como ofrecerles una adecuada formación y unas buenas condiciones laborales. "Invertir en ellos es una inversión muy eficaz", ha recalcado, para asegurar que un país será "más o menos rico" en función de lo que invierte en investigación.

Finalmente, y preguntada por los avances en la vacuna contra el Covid-19, Neira confía en que esté disponible en el año 2021 ya que "nunca" ha habido "tanta voluntad política, de fondos, de demanda de la población y de coordinación científica y solidaridad" como la hay ahora.