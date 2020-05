Qué NO hacer con las mascarillas

Actualizada 21/05/2020 a las 08:20

Parece sencillo y lo es cuando se aprenden unas normas básicas. Entre tanto, el uso de las mascarillas tiene sus propias reglas, desconocidas por la mayoría, que llevan a emplearlas mal en algunas ocasiones.



No colgar en las manillas de las puertas

Una práctica habitual cuando se ha utilizado poco rato y se quiere usar otra vez, es colgar la mascarilla en la manilla de la puerta. No se debe hacer, explica Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos. Lo adecuado es introducir la mascarilla en una bolsa para no contaminar la parte limpia (blanca) de la externa (generalmente azul). También se debe hacer lo mismo cuando se quita en la calle, por ejemplo al comer. No hay que meterla en el bolsillo ni en el bolso.



No usar más tiempo

Uno de los aspectos en el que más insisten los profesionales es que no se debe exceder el tiempo de uso, ya que pierden sus propiedades. En mascarilla quirúrgica es de cuatro horas y en higiénica es similar (aunque lo debe indicar el fabricante). En FFP2 puede llegar a 15 horas si se guardan de forma adecuada.



No lavar si no se indica

Las mascarillas solo se pueden lavar, en el caso de las higiénicas, como lo indica el fabricante, sobre todo en cuanto a número de veces y a 60 grados. Las mascarillas quirúrgicas no se lavan. Tampoco se deben meter en el microondas para su higiene. Además, pueden tener una banda metálica por lo que esta práctica puede ser peligrosa.



No llevarlas en la muñeca ni en la barbilla

Son prácticas desaconsejadas. Colgar las mascarilla de la muñeca a ratos o colocarla debajo de la barbilla o sobre la cabeza, por ejemplo para fumar. El efecto puede ser contrario al deseado. Otra práctica desaconsejada es dejar la mascarilla encima de la mesa, por ejemplo durante una reunión. Se expone así a los demás y a uno mismo porque luego la mascarilla vuelve a la boca.



Cuidado al tirarlas

Las mascarillas se deben introducir en una bolsa cerrada al desecharlas siempre en la basura. No es preciso si el cubo es de pedal. Hay que cuidar este momento de tirar para que si se introduce la mano en la basura no esté expuesta.



Las mascarillas caseras

Las materiales con los que se fabrican las mascarillas son específicos. No sirve cualquier tejido casero para fabricar una mascarilla.



No tocar la parte exterior de la mascarilla

Es común tocarla, sobre todo la parte exterior, y recolocarla. No se debe hacer. Tampoco darle la vuelta para usar por el otro lado.



No más grandes

No se aconseja que los niños lleven mascarillas de adultos. Hay tallas hasta los 12 años.

