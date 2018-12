Blanca Ruiz: "Subí el Aneto para agradecer mis nuevos pulmones"

Actualizada 02/12/2018 a las 13:32

Orgullosa de cumplir años porque al nacer sólo le dieron dos de esperanza de vida, la presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística, Blanca Ruiz, trasplantada hace una década, ha subido los 3.404 metros del Aneto para agradecer "lo más cerca del cielo posible" sus nuevos pulmones.

En una entrevista con Efe, Blanca Ruiz explica cómo ascendió la montaña más alta de los Pirineos, un sueño que pudo cumplir gracias a una iniciativa que encontró "trasteando en Facebook" llamada "Persigue tu sueño, supera los obstáculos" de la que son embajadores los deportistas Javier Gómez Noya, Sergio Rodríguez y Lidia Valentín.

Hace 8 años, cuando sólo tenía un 18% de capacidad pulmonar y vivía pegada a una botella de oxígeno, Blanca Ruiz entró en un quirófano para recibir "la solidaridad", en forma de pulmones, de una familia, que hoy le permiten una capacidad del 110% y cumplir retos como subir al pico más alto de la península.

"Cuando te trasplantan lo primero que te dice el médico es que o lo curas o no dura, y se cuida haciendo mucho deporte", destaca Ruiz, vallisoletana de nacimiento pero afincada en Cantabria, cuya montaña le "metieron en vena" sus amigos Patxi -quien le acompañó en la subida al Aneto- y Aitor.

La montaña simboliza para Ruiz la vida de una persona con fibrosis quística, ya que al igual que en las subidas, a esos pacientes les falta el oxígeno según avanzan.

Su subida comenzó mucho antes de su consecución, puesto que seis meses antes empezó a preparar una prueba que finalmente le llevó 6 horas y media, con su parte más delicada en el Paso de Mahoma, por donde tuvo que sujetarse con cuerdas para mayor seguridad.

Aunque eso ocurrió en junio, Ruiz recuerda que el tramo más duro fue el de llegada a la cima, unos 200 metros de sufrimiento que le llevaron una hora y media, sobre todo por la dificultad que entraña la altura para la tensión y la respiración, más teniendo en cuenta que hay que llegar con fuerzas suficientes para desandar lo andado.

"Era un día cerrado pero, pese a las previsiones eran catastróficas, en la bajada se abrió el cielo. Pensé que mi donante nos había abierto el cielo para que pudiésemos llegar", señala.

Una vez cumplido, Ruiz, con el "carpe diem" como filosofía de vida, tiene otros retos que hará "piano, piano", como subir el Tubqal marroquí o el Teide.

Porque, como ella dice, si rompió el pronóstico de los 2 años de vida que los médicos le dieron al nacer, puede batir "todas las estadísticas que quiera".

"Mi reto es morirme en un geriátrico de vieja. No piensas en cuánto vas a vivir porque te genera una ansiedad tonta y no aprovechas la vida que te han regalado", asegura Blanca Ruiz, quien avisa de que el trasplante "siempre se ha dicho que es el fracaso de la medicina preventiva", porque "lo ideal es conservar los pulmones", por lo que apuesta por nuevos fármacos descubiertos que frenan la degeneración que implica la fibrosis.

"El trasplante es otra enfermedad que te añaden porque yo antes tomaba 20 pastillas y ahora 40. Antes no era diabética y ahora sí, ahora tengo que tener mucho cuidado con las defensas, debo llevar mascarilla a ciertos sitios y no puedo trabajar", asegura Ruiz.

En la "pelea" de lograr más financiación está como presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística con las farmacéuticas y el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de que los enfermos puedan conservar sus pulmones, frenar la degeneración y mejorar así su calidad de vida.

"Los políticos dicen que conseguir el medicamento lleva mucho tiempo, pero lo que no tienen los enfermos de fibrosis es precisamente tiempo. No podemos esperar a que ellos se pongan de acuerdo", alerta Ruiz, quien agrega que está "segura" de que los niños de hoy no van a necesitar llegar a un trasplante.

Por ello quiere seguir dando visibilidad a una enfermedad de baja prevalencia que en España padecen alrededor de 2.800 personas y que tiene cerca de 1.900 mutaciones diferentes, aunque la más común y agresiva es la que tiene Blanca Ruiz.

Destaca el asociacionismo y habla de la importancia de los apoyos, en concreto de los que llegan de otras personas que padecen fibrosis quística y viven el día a día "en sus carnes" porque, a su juicio, ello les hace ser "el mejor psicólogo".

