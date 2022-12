Hasier Larretxea Gortari: Poeta en la ciudad

La imagen de Hasier Larretxea recitando sus poemas mientras a su lado su padre, el aizkolari Patxi Larretxea, lleva a cabo una exhibición con el hacha podría ilustrar el devenir de su vida. Quizá no era el hijo que esperaba. Su hermano, ocho años menor, sigue en cierto modo los pasos de la familia alrededor de la madera, en Sunbilla. Hasier no encajaba. Tenía inquietudes culturales y no quería dejarse llevar adonde le conducía su entorno. Tuvo que empreder un recorrido propio, con sus curvas y dificultades. Cuando tenía 24 años al que hoy es su marido le surgió la posibilidad de ir a Madrid, y Hasier cambió Baztan por la gran ciudad, donde se estableció como educador social. Lo hizo contra los elementos, desoyendo a su madre y a su abuela, dejando atrás una vida ordenada, pero no feliz. Fue un giro “tremendo”, asegura, pero tras pasar cierto duelo tiene claro que fue una de las mejores decisiones de su vida. Años después, en aquella exhibición de los Larretxea, cada hachazo de su padre era un mensaje desde ese universo rural, desde una vida de caserío y sin opción de estudiar, una manera de decirle a aquel 'kalekume', o niño urbanita, poeta y gay, que todo estaba bien. “Me siento muy afortunado”, asegura, orgulloso de su familia. Sin esas ataduras emocionales es imparable. En este tiempo ha publicado una decena de libros, en euskera y castellano, y trabaja en una novela. Ahora disfruta mucho cuando vuelve a Baztan. Lo necesita. Este año presentó un libro en la iglesia de su pueblo, Arraioz, y recibió cariño y aprecio. Hubo quien se emocionó al conectar con su poesía. El panorama literario también ha evolucionado en Navarra, según observa. Le han sorprendido nuevas voces como las de Izaskun Igoa, Oihane Garmendia, Irati Iturritza, Iosune de Goñi o Laura Chivite, voces más diversas, femeninas, que se unen a las de Angel Erro, Castillo Suarez o Iñigo Astiz y que pisan fuerte, sin el peso de los arquetipos.

DNI

​Hasier Larretxea Gortari (Arraioz, Baztan, 22 de marzo de 1982 ). Vive en Madrid hace 16 años. Ha publicado 'Ihes baten lausoa'; 'Quién diría, qué…'; 'Batzuen ametsak bertzeen zelai zulatuak dira'; 'Meridianos de tierra'; 'De un nuevo paisaje'; 'Niebla fronteriza'; 'Atakak' y su traducción al castellano 'Barreras'; 'Azken bala / La última bala'; 'El lenguaje de los bosques', 'Larremotzetik' y 'Otro cielo'. En los últimos años realiza lecturas en festivales de literatura donde sus textos dialogan con los sonidos del deporte rural vasco, la vida rural y la electrónica, simbolizando un reencuentro familiar junto a su padre Patxi, su madre Rosario y su marido, Zuri Negrín, autor de Pop.