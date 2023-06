Entran en una finca privada de Jaén y violan y matan a 15 gallinas

Suceso impactante y desconcertante en la localidad Sabiote (Jaén). La Guardia Civil está investigando la muerte de una quincena de gallinas, asesinadas de forma violenta y a las que previamente habrían violado por vía anal a tenor de las lesiones que presentaban los cuerpos, según confirman fuentes cercanas al caso. Los hechos sucedieron durante el fin de semana de las Fiestas del Medievo, celebradas en el municipio del 5 al 7 de mayo, en ausencia de los propietarios de la nave, que se hallaban de viaje.

Según estas mismas fuentes los responsables accedieron a la instalación por el techo, rompiendo la chapa del tejado, para lo que se precisa "de una agilidad notable", por lo que todo hace indicar que se trataba de una o más personas jóvenes. Salieron por el mismo sitio y no se llevaron consigo nada de valor del interior, en el que había material para las tareas agrícolas y ganaderas y otros arreos.

Cuando los familiares encargados de dar de comer a los animales en ausencia de sus propietarios accedieron al lugar se encontraron con la imagen dantesca de "las gallinas muertas, algunas agonizando y todas con su parte trasera destrozada, roja, desplumadas. Una de ellas llueca, que iba a tener pollitos". En la finca privada, con gallinero y huerto, había también un gallo, el único que sobrevivió.

En los días posteriores vecinos hallaron algunas extraviadas, también fallecidas y con signos de violencia, en un olivo próximo, una de ellas incluso ahorcada en una rama. Según indican estos, pese a lo peculiar del caso, en el pasado habría habido algún otro de maltrato animal similar con ejemplares aislados en otra propiedad.

Tras la denuncia los agentes estuvieron recabando pruebas sobre el terreno. La investigación continúa abierta. Las declaraciones de la familia apuntan a que el dueño "no tiene enemigos" que puedan ser responsables de este macabro suceso "contra unos animales indefensos". "Es por hacer daño o por divertimento. No tienen que estar bien de la cabeza o no iban bien", lamentan estas mismas fuentes.