El padre de la niña muerta en Gijón acababa de obtener la custodia

padre de laacababa de obtener la custodia de la menor, según ha relatado el progenitor en declaraciones a los periodistas. Eugenio García,de la niña de 6 años hallada muerta la pasada noche en un piso de Gijón donde residía con su madre , que ha sido detenida,, según ha relatado el progenitor en declaraciones a los periodistas.

García, residente en Segovia, se ha trasladado este lunes hasta Gijón tras conocer la muerte de la pequeña.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del inmueble donde vivía su exmujer con la niña, Eugenio García ha asegurado que el pasado viernes había obtenido la custodia de la menor tras un proceso que se había prolongado durante cinco años.

La niña se quedó al cargo de la madre el pasado sábado y tenía pensado recogerla mañana, martes, para llevarla con él a Segovia.

"No os podéis imaginar el dolor inmenso que es esto; esto no va de hombres ni de mujeres, esto va de que no se le puede hacer esto a un niño, por Dios", ha expresado el padre sin poder contener las lágrimas.

La Policía Nacional detuvo anoche a la mujer después de que los agentes la encontraran en la cama junto a su hija muerta en una vivienda de alquiler en el barrio gijonés de El Llano, en el número 71 de la calle Gaspar García Laviana, donde ambas vivían desde hacía unos meses.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que el suceso tuvo lugar poco antes de la medianoche, momentos antes de que la Policía recibiese una llamada alertando de la desaparición de ambas.

Los agentes lograron entrar en la casa y encontraron a la niña ya fallecida tendida en la cama junto a su madre, que fue trasladada al Hospital de Jove para observación.

La mujer ha pasado la noche en el centro hospitalario y esta mañana ha sido trasladada a la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón para tomarle declaración.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que no está previsto que la mujer pase este lunes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gijón, que es el que está de guardia.