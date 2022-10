La mujer que ha encontrado en su felpudo al bebé robado: "No quiero ni imaginarme el trago que han padado los padres"

Alicia, la mujer que a primera hora de este jueves ha encontrado en el felpudo de su puerta en su domicilio de Santutxu al bebé secuestrado anoche del Hospital de Basurto en Bilbao ha explicado que "enseguida ha caído" en que era el recién nacido raptado y se ha alegrado de que el robo ha tenido "un final feliz para los padres y para todos". , la mujer que a primera hora de este jueves ha encontrado en el felpudo de su puerta en su domicilio de Santutxu alha explicado que "enseguida ha caído" en que era el recién nacido raptado y se ha alegrado de que el robo ha tenido

Según ha relatado la mujer a Europa Press, a las 8.05 horas ha sonado el timbre de la puerta de su vivienda, ha mirado por la mirilla, pero no ha visto a nadie, y ha abierto para encontrarse en su felpudo a "un crío, que enseguida he caído que era el secuestrado".

"Lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle y enseguida he caído que era el crío que acababa de ver la noticia de que ayer había desaparecido en Basurto. Cuando le he visto he dicho 'tiene que ser el del secuestro'", ha narrado.

La mujer ha explicado que su hijo, que se encontraba también en la vivienda, ha bajado por las escaleras para ver si veía a alguien, "pero no había nadie".

Seguidamente, han llamado a la Ertzaintza, que no han tardado en acudir al domicilio junto con los sanitarios, que han trasladado al niño al hospital. El bebé, ha dicho, estaba "en buenas condiciones, se ve que le habían dado el biberón, porque estaba muy tranquilo".

La mujer que ha encontrado al bebé, que ha dicho que no conocer a la secuestradora, se ha mostrado contenta porque el rapto ha tenido "un final feliz para los padres y para todos". "No quiero ni imaginarme el trago que han tenido que haber pasado los padres", ha afirmado.