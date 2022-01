Desmantelada una red que envasaba aceite no apto para el consumo etiquetado como 'Virgen Extra' 

La Guardia Civil de Sevilla ha desmantelado en la provincia una red dedicada a introducir grandes partidas de aceite a granel en el mercado, con un "grave e inminente riesgo" para la salud pública, que supuestamente era etiquetado de forma fraudulenta como 'Virgen Extra' y que pretendía introducir 50.000 litros de este producto, envasado en las localidades de Carmona y El Viso del Alcor.

La operación, desarrollada por el Equipo ROCA de Osuna y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, se inició a raíz de una denuncia presentada en el Cuartel de la Guardia Civil de Estepa (Sevilla) por un posible delito contra la propiedad industrial, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

Tras el análisis de los datos aportados en la denuncia, se llevó a cabo una investigación que arrojó como resultado que en dos envasadoras de las localidades de Carmona y El Viso del Alcor se estaría envasando este aceite, por lo que los agentes optaron por realizar vigilancias discretas en ambos lugares.

En dichas industrias se embotellaba y etiquetaba aceite sin ningún tipo de control sanitario y con datos falsos en el etiquetado del producto que posteriormente se comercializaba en diferentes comercios y portales de internet para su venta tanto en Sevilla como en otras provincias.

Una vez localizados los lugares donde se envasaba el aceite e identificados a sus responsables, se realizaron dos registros autorizados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona, en el que se contó con el apoyo de funcionarios del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte y de Delegación Territorial de Agricultura y Pesca de Sevilla de la Junta, con el fin intervenir e inmovilizar el aceite que allí se envasaba.

Como consecuencia de la operación, han sido investigadas cuatro personas así como la actividad de dos industrias de envasado de aceite de las localidades de Carmona y El Viso del Alcor, y se han intervenido más de 24.400 litros de aceite embotellado en garrafas de cinco litros, así como 30.300 litros de aceite a granel localizado en depósitos; del mismo modo, se intervienen más de 50.000 etiquetas falsificadas y documentos y efectos de interés para la investigación.

Los informes y análisis han determinado que el producto envasado y comercializado no se podía denominar 'Aceite de Oliva Virgen Extra" al tratarse de aceite mezcla de orujo con semilla (girasol) y que "no era apto para el consumo por no existir trazabilidad de dicho producto y ser el resultado de mezcla de otros aceites".

Fruto de la operación se han efectuado numerosas inspecciones en establecimientos que comercializaban productos que aludían, "de manera irregular", a una conocida marca amparada por una Denominación de Origen Protegida (DOP).