El instituto del menor que se suicidó no tuvo indicios de acoso escolar

Actualizada 05/04/2019 a las 14:18

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha dicho que el instituto al que pertenecía el menor que se ha suicidado no activó el protocolo de actuación para casos de acoso escolar porque "en ningún momento hubo algún gesto o algo extraño en el comportamiento del niño".

La Policía Nacional investiga las causas del suicidio del menor, de 16 años, y si tiene relación con el acoso que, al parecer, sufría por parte de un compañero del instituto público Ciudad de Jaén, en Madrid, que ha sido detenido.

Las primeras pesquisas apuntan a que este presunto acoso no fue la causa determinante del suicidio, que tuvo lugar el pasado lunes fuera del centro educativo, según informaron a Efe fuentes de la investigación.

En declaraciones a los medios durante una visita este viernes a la localidad madrileña de Alcalá de Henares, el consejero de Educación ha señalado que no existe por el momento "ningún indicador" de que el suicidio de un menor "se trate de un caso de acoso escolar".

Además, ha dicho que el instituto no activó el protocolo de actuación obligatorio para los casos de 'bullying' porque "en ningún momento hubo algún gesto o algo extraño en el comportamiento del niño que llevase a un profesor, a alguien del equipo directo o a algún compañero suyo a avisar" de que pudiera estar sufriendo acoso escolar.

"El centro ha tenido toda la implicación a la hora de detectar, pero si ha ocurrido algo de lo que no eran conscientes desde luego no es porque no hayan puesto encima de la mesa todo el esfuerzo para haber detectado una situación de acoso escolar, si verdaderamente se estaba produciendo", ha apuntado.

Tampoco "había detectado nada que tuviera que ver con un potencial caso de acoso escolar" la madre del menor, según el consejero, que ha añadido que el test Socioescuela -herramienta informática para la detección de casos de 'bullying' de la Comunidad de Madrid- se pasó en el mes de diciembre en el aula del menor, entre otras, y no dio "ningún resultado de potencial acoso".

El consejero ha comentado que la Inspección Educativa "está recabando ahora mismo información objetiva" en el instituto "que permita esclarecer, al menos desde la perspectiva de la administración educativa, qué es lo que ha pasado en este centro".

Sobre la detención de un compañero de instituto del menor fallecido, ha dicho que la Policía "está investigando sobre ello" y determinará "si está ligada una cosa con la otra y si tienen evidencias que postulen esa vinculación".

"Nosotros por el momento no tenemos ninguna evidencia que vincule una cosa con la otra", ha agregado.

Van Grieken ha desvinculado el suicidio del adolescente con el suicidio de otra alumna del mismo instituto, en 2015, tras sufrir acoso escolar por parte de varios compañeros.

"En ese caso la afectada denunció, la familia había denunciado también y no se puso en marcha todo lo que había que haber puesto en marcha", ha dicho en referencia a la ausencia de aviso del caso de 'bullying' a la Inspección Educativa.

El consejero cree que estigmatizar el instituto "sería un error y una injusticia con respecto a su equipo directivo, a su profesorado y por supuesto a las familias que tienen ahí a sus hijos escolarizados".

Por otro lado, ha informado de que el equipo especializado en acoso escolar de la Comunidad de Madrid ha facilitado estos días apoyo psicológico a los compañeros, profesores y al equipo directivo del centro, "que es tan necesario en esos momentos para unos compañeros de clase que han pasado por un mal episodio y que tienen que recuperarse".

Etiquetas Madrid

Selección DN+