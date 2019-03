Vecinos protestan frente a la casa del supuesto asesino de Vallecas (Madrid)

Actualizada 22/03/2019 a las 08:57

Más de dos centenares de personas se han concentrado esta tarde, por tercer día consecutivo, frente a la casa del supuesto autor del asesinato de un hombre de 63 años el domingo el barrio vallecano de Entrevistas, lugar donde la familia ha pedido "calma" a los vecinos.



La protesta central, que ha comenzado a las 19 horas, ha sido pacífica y controlada por muy fuertes medidas de seguridad. Concretamente, más de una docena de furgonetas de los antidisturbios se han apostado en la plaza del Tío Raimundo y zonas aledañas para evitar que los manifestantes llegaran a dicha vivienda. Otros vehículos policiales han vigilado los alrededores, así como un helicóptero de la Policía Nacional, que ha sobrevolado la zona. Asimismo, agentes de la Brigada de Información han identificado a varias personas.



Los concentrados han llevado pitos y han coreado gritos de "Asesinos, asesinos, hijos de puta", "Fuera del barrio", "Fuera el clan", "No es racismo, es asesinato' o "Paco somos todos". El ambiente se ha tensado por momentos porque algunos de los vecinos aseguran que los patriarcas gitanos de la zona se han reunido en un local cercano, pero finalmente esa reunión no ha llegado a celebrarse. Muchos esperan que el supuesto homicida se entregue cuanto antes a la Justicia para evitar más altercados.



Los familiares de Paco, el hombre asesinado, ha repartido octavillas para dar las gracias a todos los vecinos por su apoyo estos días. El hijo del fallecido ha estado presente en la protesta. "Siempre estaremos agradecidos por las muestras de cariño que hemos recibidos estos días", señalan. Asimismo, han hecho un llamamiento a la "tranquilidad y la calma, con la aspiración de volver a la normalidad, en la media de lo posible, respetando el dolor por la pérdida de un ser tan querido".



De hecho, han indicado que en los próximos días la Asociación de Vecinos del barrio convocará una asamblea vecinal para explicar los pasos que han ido dando y decidir las acciones sucesivas que se van a llevar a cabo, "para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el barrio". "Reiterar nuestro agradecimiento y nuestro afecto a todo el vecindario, rechazando cualquier acto violento que se haya producido o se vaya a producir", indican los parientes del fallecido.



Tras dos horas concentrados en la plaza, donde unos manifestantes han colocado una pancarta con el rótulo 'Visitas, asesinos, fuera del barrio', una gran parte ha recorrido las calles adyacentes hasta llegar a la estación de Cercanías de El Pozo, controlados en todo momento por el dispositivo policial. Posteriormente, sobre las 22 horas han vuelto al punto de inicio de la concentración, donde aún permanecían media hora después unos 50 personas, la mayoría jóvenes. Han vuelto a llamar a la concentración mañana viernes en el mismo sitio y a la misma hora.

