Hallan una manta con sangre y objetos de Laura Luelmo cerca de El Campillo

Actualizada 20/12/2018 a las 15:00

Los investigadores del caso Laura Luelmo han hallado en dos localizaciones próximas al municipio de El Campillo (Huelva) una manta ensangrentada y una serie de objetos personales pertenecientes a la joven zamorana.



Concretamente, la manta ha sido hallada en un contenedor situado en el kilómetro 167 de la N-435, a apenas un kilómetro de donde el pasado lunes fue hallado el cadáver de la profesora, han informado fuentes cercanas a la investigación.



El resto de enseres, entre los que estarían las llaves del coche y la casa de Laura y un monedero, los han encontrado en otro contenedor próximo al cementerio de la localidad.



Ambos contenedores han sido retirados de los lugares en los que están normalmente ubicados.



Otras fuentes han explicado que ha sido el propio detenido el que ha indicado a los agentes dónde había arrojado todos estos objetos de la joven, entre los que no se encuentra su móvil, que sigue sin aparecer.



Su teléfono es una de las piezas clave, en opinión de los investigadores, para esclarecer totalmente el crimen.



Por su parte, Bernardo Montoya, autor confeso de la muerte, permanece en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, y, en principio, no está previsto que sea trasladado a ningún lugar en la jornada de este jueves.



Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, indicando, además, que la fecha límite de puesta a disposición judicial es mañana a las 13:00 horas, cuando se cumplen las 72 horas máximas de detención policial.



Montoya llegó a la Comandancia de Huelva este miércoles a las 2:20 de la madrugada y que fue allí, a las pocas horas, donde confesó el crimen de Laura Luelmo pero aportando una versión que poco a poco los investigadores van desmontando con las pruebas que van obteniendo y con los resultados de la propia autopsia.



Negó que la hubiera agredido sexualmente, aunque la autopsia confirma esa agresión, y tampoco reconoció haberla llevado a su casa en El Campillo (Huelva), situada a escasos metros de la víctima, donde los investigadores han encontrado restos de sangre que podrían corresponder a la joven -se está a la espera de los resultados- y que el detenido no pudo hacer desaparecer a pesar de haber fregado la vivienda para borrar cualquier pista.



Por su parte, en El Campillo los efectivos del Servicio de Criminalística han llegado de nuevo a la vivienda pasadas las 10:30, después de que ayer concluyeran su trabajos en ella alrededor de las 21:00 horas, y han vuelto a trasladar su laboratorio móvil para seguir con las pesquisas.

