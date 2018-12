El cuerpo de Laura Luelmo está boca abajo en una zona de jaras altas

Actualizada 17/12/2018 a las 18:38

La Guardia Civil ha comenzado a buscar este lunes por la tarde pruebas de la muerte de la profesora de 26 años Laura Luelmo con el desplazamiento a Huelva del helicóptero del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), perteneciente al Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística.



Según confirman fuentes oficiales del Instituto Armado al tanto de la investigación, el cuerpo de la joven permanece desde su hallazgo este mediodía boca abajo en una zona de jaras altas cerca de El Campillo (Huelva) y no existe ningún interrogatorio en marcha en dependencias policiales de sospechosos relacionados con este suceso.



El helicóptero enviado a la zona de El Campillo es el usado para inspecciones aéreas en casos de catástrofes, como fue el caso del accidente del Yak-42. La inspección técnica ocular es la parte inicial del proceso científico forense y comienza en el momento en que se requiere la presencia de un equipo de inspección en la escena de un crimen. Esta previsto que en las próximas horas llegue por carretera un laboratorio móvil también movilizado desde Madrid.



La alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, ha confirmado oficialmente pasadas las 17.00 horas que el cuerpo hallado esta mañana tras el aviso de un vecino es el de Laura Luelmo, la profesora de Zamora que desapareció el pasado miércoles. La confirmación la ha realizado a los medios desplazados a la zona la primera edil, que se encuentra acompañado a la familia de la joven.



UNA ZONA DE MATORRALES AÚN SIN INSPECCIONAR



Según fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo ha sido hallado por un vecino en una zona de matorrales cercana a El Campillo. Estaba semioculto entre jaras altas y arbustos. Al no haber podido proceder aún a la inspección ocular in situ -a la espera de la unidad móvil y los especialistas movilizados desde Madrid-, estas fuentes no confirman si el cuerpo presenta señales de violencia.



La zona está acordonada y la Delegación del Gobierno ha pedido que no se difunda el lugar exacto para no entorpecer la investigación abierta. La Guardia Civil cree que el levantamiento del cadáver se puede llevar a cabo esta tarde a última hora o incluso esperar a mañana martes.



Pasadas las 17.30 horas, fuentes de la Guardia Civil al tanto de la investigación han explicado que mantiene abierta las líneas de investigación por las que se han llegado a entrevistar a testigos y vecinos de la zona, aunque sin hablar de que se haya practicado toma de manifestación de algún sospechoso. Es más, explican estas fuentes que durante este mismo lunes, el día del hallazgo del cadáver, "no hay en marcha ningún interrogatorio".



Este lunes por la mañana, en declaraciones a los periodistas desde El Campillo, el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, había confirmado el hallazgo de un cadáver, precisando a esa hora que "aún no se podía certificar que fuera el de Laura".



La investigación se centra ahora en que los expertos de la Guardia Civil de Huelva y los de la Unidad Central Operativa (UCO), entre los que se encuentran los que participaron en el caso de Diana Quer, determinen si se trata de Laura y si su muerte fue accidental o violenta. Para ello se busca el teléfono móvil de la profesora y otros indicios que puedan ser hallados en la zona.

