La Feria del Toro: el triunfo del valor

La Feria del Toro de este 2023 ya es historia. El único consuelo es que ya falta menos para el 5 de julio del próximo año. Mientras tanto solo nos queda el recuerdo de un serial en el que en el que nueve actuantes cortaron los trofeos necesarios para descerrajar la Puerta del Encierro y salir a hombros. También quedan en la retina actuaciones muy firmes como las de Manuel Escribano, Leo Valadez, Borja Jiménez o Daniel Luque.

CRISTIANO TORRES Y UN 'SONÁMBULO'

D5 El ganadero lodosano Pincha lidió una novillada bien presentada y de juego desigual en la que destacó el tercero de la tarde, un astado de nombre ‘Sonámbulo’, que fue ovacionado en el arrastre y al que Cristiano Torres cortó un apéndice. En el cartel también estaba anunciado Christian Parejo, que dejó la impronta de un torero cuajado enfrentándose al lote más deslucido. Por su parte, el jienense Marcos Linares mostró buenas maneras con los trastos firmando algunas series de mucho empaque.

TRIUNFOS BAJO EL AGUACERO

D6 Los toros de Carmen Lorenzo y El Capea no dieron el juego deseado, salvo el tercero que fue premiado con la vuelta al ruedo y que tuvo las condiciones óptimas para que Guillermo Hermoso de Mendoza le cortara las dos orejas. Roberto Armendáriz cortó un apéndice a cada uno de sus toros. En el quinto estuvo como un titán bajo el aguacero que dejó impracticable el ruedo pamplonés. El festejo se suspendió antes de salir el sexto. Abría el cartel Pablo Hermoso de Mendoza, que sorteó el lote más complicado y aún con ello dejó preciosas suertes a lomos de su cuadra de caballos toreros.

LA HISTORIA NO SE REPITE

D7 El año pasado los toros de La Palmosilla junto a Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez protagonizaron la tarde de la feria con la salida a hombros de la terna junto al mayoral de la ganadería. Esta vez, la tarde estuvo marcada por la falta de fuerza de un encierro que fue bonito de hechuras y de presentación desigual. La terna no anduvo del todo solvente con la espada, lo que privó de trofeos especialmente a Escribano y Valadez. Ambos toreros firmaron una tarde seria y rotunda. Valadez estuvo firme con el astado más complicado. Rafaelillo tiró de arrojo y, una feria más, se dejó la piel en la que es su plaza talismán.

LA DUREZA DE ESCOLAR

D8 La corrida de José Escolar protagonizó una de esas tardes en las que nadie se aburre. El encierro, muy serio de presentación, fue tremendamente exigente y el primero de la tarde corneó a Fernando Robleño toreando de muleta. Juan del Álamo fue el único diestro que cortó una oreja tras una actuación maciza en su lote. Por su parte, Borja Jiménez se fue de vacío por el mal uso de la espada que le privó de haber cortado cuatro apéndices.

Jiménez mostró tener oficio, capacidad y solvencia ante las dificultades que presentaron los albaserradas. Buscó el toreo fundamental cruzándose al pitón contrario echando la muleta con mucha suavidad. También pasó por la enfermería donde fue atendido de una contusión en el muslo.

FONSECA ABRE LA PUERTA GRANDE

D9 El mexicano Isaac Fonseca se presentó en Pamplona como matador de toros y su objetivo era uno: abrir la puerta del encierro como ya lo hiciera en su comparecencia como novillero. ¡Dicho y hecho! Fonseca, que mostró su arrojo toda la tarde, cortó un apéndice a cada uno de sus toros. También trenzaron el paseíllo Adrián de Torres y Román. De Torres mostró sus buenas maneras y armó sendas faenas sobre su concepto de toreo clásico. No acabó de calar su actuación y la espada no fue su fuerte. Román puso de manifiesto su toreo poderoso ante un encierro de Cebada Gago que, en líneas generales, hizo por irse y no cumplió en el caballo.

DOBLE TRIUNFO CON FUENTE YMBRO

D10 La corrida de Fuente Ymbro no se vio en el caballo, la terna prefirió dejarla cruda para tener más durabilidad en la muleta. No obstante, el cuarto toro fue aplaudido en el arrastre y lo cierto es que fue el mejor ejemplar de la tarde con buen fondo y calidad. Perera firmó una faena de empaque al primero y cortó un merecido apéndice. En su segundo, tras una faena vibrante, fue premiado con dos generosas orejas. Luque cortó un apéndice en una tarde en la que careció de opciones pero en la que dejó constancia del buen momento que atraviesa. Ginés Marín también cortó tres trofeos, uno a su primero y dos al cierraplaza. Su toreo clásico y su buen manejo de la espada le abrieron la puerta grande.

ROCA REY NO DEFRAUDA

D11 El cartel redondo no sorprendió, el resultado final fue el previsto: la salida a hombros de Roca Rey. El peruano cortó tres orejas en dos faenas en las que el toreo no acabó de calar en el tendido sino que lo que llegó fue su arrojo, su disposición y el arrimón de un toreo bendecido por Pamplona. Bien es cierto que la estocada que recetó al tercero valía una oreja por sí sola.

Junto a Roca Rey y los toros de Núñez del Cuvillo, que cumplieron sin más, alternaban Morante de la Puebla y Talavante. El cigarrero protagonizó una bonita faena ante el cuarto de la tarde, que fue el toro que mejor cumplió en el caballo. Talavante estuvo a punto de cortar un apéndice al que hizo quinto, un toro cuya embestida fue a más y que se ajustó con el buen hacer del diestro extremeño.

DON JULIÁN

D12 La actuación de El Juli en la interesante corrida de Jandilla fue una clase de conocimiento del toreo y de las distancias, la altura y los terrenos. Cortó una oreja en su primero tras una faena de aplomo y desorejó al buen quinto después de firmar una actuación excelsa colmada de empaque y profundidad.

Cayetano obtuvo el mismo resultado artístico pero apostó por un concepto menos ortodoxo que llegó al tendido pamplonés. El más veterano de la terna, Antonio Ferrera, se fue de vacío. En su primero no acabó de redondear su actuación con la espada mientras que el toro de la merienda, por más que lo intentó, no le ofreció opción alguna de lucimiento.

OTRA PUERTA GRANDE

D13 La tarde de los astados de Victoriano del Río fue entretenida. Los toros, en líneas generales, no presentaron grandes dificultades. El debutante Tomás Rufo cortó una oreja de peso al tercero del festejo tras armar una faena de menos a más finalizada con una buena estocada. Emilio de Justo sorteó el lote con menos transmisión y Roca Rey, que no acabó de redondear su actuación en el segundo de la tarde, optó por recibir a su segundo a portagayola. Echó mano de su arrojo y realizó una faena llena de alardes y valor que el público premió con dos orejas.

BRAVOS MIURAS

D14 El último festejo de la feria comenzó con un susto tremendo a Rubén Pinar que resultó volteado y quedó tendido en el suelo inconsciente. El manchego no pudo salir al ruedo y la corrida se quedó en un mano a mano entre Juan Leal y Jesús Enrique Colombo. El balance de Leal se saldó con una vuelta al ruedo en una tarde en la que los astados de Miura dieron buen juego en el tercio de varas. Colombo cortó dos apéndices con su toreo poderoso y, gracias a su desparpajo, llegó a los tendidos.