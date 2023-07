Conciertos: la música pierde sitio

El cambio de ubicación de los conciertos principales de San Fermín sorprendió a muchos y recibió críticas de otros. Estos espectáculos funcionan independientemente del espacio en el que se celebren, aunque la afluencia este año se ha reducido en 41.000 personas, bajando de 138.000 a 97.000 asistentes. La menor capacidad de la plaza del Castillo con respecto a la plaza de los Fueros y la cancelación forzada de un concierto aparecen como posibles causas del descenso.

No obstante, la céntrica plaza ha sido durante siete días lugar de concentración de los fans más acérrimos de algunos de los cantantes más relevantes en el panorama musical español. El sábado 8 de julio, con Fangoria sobre el escenario, se registró la mayor multitud (20.000 asistentes). Los espectáculos de La Sra Tomasa y Lágrimas de Sangre (7 de julio), Dani Fernández (9 de julio), ETS (12 de julio) y Ana Mena (13 de julio) consiguieron superar la barrera de las 10.000 personas.

LA LLUVIA SE LLEVA POR DELANTE A ANA TORROJA

D6 Una tormenta torrencial, con granizada incluida, impidió la celebración del concierto de Ana Torroja, uno de los más esperados de estos Sanfermines. Una hora antes del espectáculo se hizo oficial la suspensión del mismo, y a las 23.45 h, momento en el que la cantante madrileña debía ofrecer a Pamplona sus primeras letras, nadie aguardaba impaciente su aparición.

LÁGRIMAS DE SANGRE DELEITA CON SU MÚSICA

D7 No importó que dos de los vocalistas de Lágrimas de Sangre llegasen a Pamplona tras una particular odisea en la que estuvieron de tren en tren. Nada que una buena parrillada de carne no pudiese solucionar. A pesar de la paliza por el viaje, el concierto de Lágrimas de Sangre no mostró ningún signo de cansancio, sino de pasión.

El grupo gozó del buen recibimiento del público y regaló una noche de fiesta llena de brazos levantados al son de temas como La gente o Voy a celebrarlo. Pero antes de que estos artistas subieran al escenario, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de la música de salsa y electrónica de La Sra. Tomasa, que poco tardó en despertar aplausos.

FANGORIA SIGUE ATRAYENDO CON SU MÚSICA

D8 Ya lo adelantó Fangoria nada más empezar el concierto con la canción Fiesta en el infierno. Este tema fue un fiel reflejo del ambiente caluroso que se sentía y se respiraba la noche del 8 de julio en la plaza del Castillo. Apenas había espacio, pero eso no impidió que la gente disfrutara de la música de este dúo. Durante la noche, Alaska apostó por varios vestuarios, con su estilo característico. La música de Fangoria atrajo tanto a seguidores como al público en general.

El concierto fue de menos a más, con canciones menos conocidas para luego ir poco a poco calentando el ambiente con algunos de sus grandes éxitos, como A quién le importa. 20.000 personas estuvieron en el concierto.

DANI FERNÁNDEZ, MÚSICO Y 'COACH' EMOCIONAL

D9 El cantante de Ciudad Real manejó a su antojo las emociones de un público entregado. Con su complicidad, Fernández decidió sumir a los asistentes en la tristeza de Si tus piernas y resucitarles con Te esperaré toda la vida. Un ejemplo del caos emocional que planteó el antiguo miembro de Auryn. El artista no se permitió -ni permitió al público- un solo descanso en la hora y media larga que se extendió su concierto, el segundo de este año en Pamplona y Comarca. A nadie le parecería mal que ofreciese un tercero.

CALOR EXTREMO CON FUNZO & BABY LOUD

D10 En una noche de por sí asfixiante, el dúo de hermanos alicantinos subió aún más la temperatura de la plaza del Castillo a ritmo de Reventar la ciudad, Joven para siempre y Batmóvil. Adrián y Juan Carlos Gomis Abellán no necesitaron más de sesenta minutos para contentar a su público, que bailó, saltó y se desgañitó con cada una de las letras propuestas por Funzo & Baby Loud. Los artistas se empeñaron en regalar los oídos de la aglomeración, y con ese objetivo entonaron la canción que mejor se saben los pamploneses, aquella que finaliza “7 de julio, San Fermín”.

TODOS A BAILAR CON DELAPORTE Y MERINA GRIS

D11 La cantidad masiva de personas que acudían a los conciertos estaba dejando de lado una cuestión no menor: bailar. Delaporte y Merina Gris pusieron la solución. Ambas bandas apostaron por el contacto con el público, mantener esa complicidad que hace que la gente se anime a moverse. Y ocurrió. La plaza del Castillo se convirtió en una pista de baile donde cada uno se entregaba a su manera a la música. Por un lado, Merina Gris demostró sus ritmos de fusión entre los instrumentos y la música electrónica. Delaporte hizo lo propio con su estilo divertido. La cantante Sandra Delaporte conquistó la plaza y se ganó el apoyo de los presentes en cada uno de los temas.

ETS SE DEMUESTRA INTERGENERACIONAL

D12 La banda de música en euskera más escuchada del momento no desagradó a nadie. Es más, gustó a todos, tanto jóvenes como adultos. El grupo alavés, liderado por Íñigo Etxazarreta, su vocalista, sometió al público a un esfuerzo inesperado para un concierto de fiestas. El ritmo propuesto desde el escenario fue vertiginoso y dos metros más abajo, la multitud lo aceptó con entusiasmo. La plaza no dejó de moverse al son de ETS, que provocó auténticos estallidos de pasión con temas como Guretzat, Hacia la luna y Beste behin.

ANA MENA OFRECE UN EVENTO A LO GRANDE

D13 Ana Mena llevó un despliegue de recursos musicales poco antes visto en este tipo de conciertos. Bailarines, músicos, escenografía, pirotecnia, un amplio juego de luces y humo, entre otros recursos, pusieron de manifiesto el peso que tiene Ana Mena dentro de la industria musical. El espectáculo se enmarcó dentro de la gira Bellodrama Tour, con motivo de su nuevo disco que lleva dicho nombre. Mena desplegó buena parte de su arsenal de grandes éxitos, desde Lentamente hasta Se iluminaba, pasando por Solo, Un millón de lunas, Rojo amanecer, Quiero decirte o Las 12. Pero fue Música ligera la que cerró la noche: la última canción de estos Sanfermines en la plaza del Castillo.