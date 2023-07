El Cuadernico 'Love is in the air'









Ampliar Diario de Navarra Chapu Apaolaza Treinta años de encierros es lo que va desde el día en que tu padre te lleva a la Cuesta siendo un pibe y oliendo a Nenuco hasta la mañana deeste viernes en que te ves bailando el Fortnite Challenge antes del encierro en la plaza de toros y... ETIQUETAS Chapu Apaolaza

San Fermín