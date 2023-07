El Santo se despide ante un nuevo ayuntamiento

acto religioso que cierra las fiestas. Se trata de un misa celebrada en la casa del Santo, San Lorenzo, que se oficia el día 14, que viene a ser el octavo de las fiestas que empezaron el siete, ya que por algo la del seis se llama las Vísperas. Y acude la corporación municipal vestida de gala, que sale del Ayuntamiento a las 10:45, atraviesa las calles San Saturnino y Mayor hasta llegar a San Lorenzo. Lo hace acompañada de los Cabezudos, Kilikis y zaldikos, Gigantes, dantzaris, txistularis, timbaleros, clarineros, maceros, libreas, la Policía Municipal de gala y la banda de la Pamplonesa. Un cuerpo de ciudad que los pamploneses no quisieron perderse animados por el aliciente de ver a la nueva alcaldesa a la que han fotografiado en diversas ocasiones, con inclusión de selfies. Con las últimas elecciones ha habido algún cambio de caras en la corporación y algunas se han estrenado en estos Sanfermines y, lógicamente, en la Octava. Se acabó. Aunque los Sanfermines terminan con el Pobre de mí que se celebra a las 12 de la noche del 14, la Octava es el últimoque cierra las fiestas. Se trata de un misa celebrada en la casa del Santo,, que se oficia el día 14, que viene a ser el octavo de las fiestas que empezaron el siete, ya que por algo la del seis se llama las Vísperas. Y acude la corporación municipal vestida de gala, que sale del Ayuntamiento a las 10:45, atraviesa las calles San Saturnino y Mayor hasta llegar a San Lorenzo. Lo hace acompañada de losy la banda de la Pamplonesa. Un cuerpo de ciudad que los pamploneses no quisieron perderse animados por el aliciente de ver a la nueva alcaldesa a la que han fotografiado en diversas ocasiones, con inclusión de selfies. Con las últimas elecciones ha habido algún cambio de caras en la corporación y algunas se han estrenado en estos Sanfermines y, lógicamente, en la

Fueron todo los que son hasta la iglesia, pero, como siempre, no estuvieron todos los que son. De los 27 concejales no acudieron de Bildu Endika Alonso Irisari, Aitziber Campion Gamboa, Zaloz Basabe Gutiérrez. El resto del partido acudió al paseillo pero no se quedó en la celebración de la Eucaristía. También faltaron a la pequeña procesión Nuria Medina (PSN), por motivos laborales; Koldo Martínez y Mikel Armendáriz, de Geroa Bai, y Txema Mauleón, de Contigo, que no ha querido ni hacerse traje de gala.

Marialuz Vicondoa

La misa la ofició el párroco Javier Leoz quien recordó que desde 1689, a los ochos días de su fiesta, la Octava pone punto y final a los actos religiosos en honor a San Fermín. Destacó el párroco que la iglesia ha estado llena todos los días y a todas horas. “No entiendo los vivas que no van al santo. No debemos normalizar lo que es incorrecto ni podemos concluir que el insulto o la descalificación es un mal menor. El agravio y la humillación siempre es una antesala de la violencia”, dijo en referencia a la solidaridad hacia el Cabildo y a la corporación que “sufren comportamientos incívicos orquestados y que siguen poniendo un punto negro en uno de lo acontecimientos más queridos, cuidado y valorado por la ciudad”.

Por su parte, fuera del acto religioso, la alcaldesa hizo balance de sus primeros Sanfermines. “Hasta el momento, la afluencia de gente ha sido muy grande, el fin de semana hubo un 20% más, 290.000 personas estuvieron en el casco antiguo frente a 250.000 del año pasado. Hemos batido récord en número de personas corriendo el encierro y en usuarios de transporte público”. Añadió que las fiestas han transcurridas con normalidad y me siento muy contenta de estar tan cerca con tanta gente en tantos momentos”, señaló.

marialuz vicondoa

Ricardo zoco “Es una gran gran responsabilidad e ilusión tomar el relevo”

Ha sustituido como director de la Capilla de Música a Aurelio Sagaseta

Le llovían las felicitaciones. En la parte superior de la Iglesia de San Lorenzo, donde se celebraba la Octava, Ricardo Zoco Lampreabe acababa de terminar la dirección del Agur Jesusen Ama, de Gorriti (XXI) que ponía punto final a última celebración litúrgica de estos sanfermines, los primeros en los que ha actuado como maestro de la capilla de la Catedral. Se trata de la primera Octava que dirige en lugar de Aurelio Sagaseta, su maestro que le acompañó durante todo el repertorio sin dejar de llevar, a lo lejos, recatado, el ritmo con la mano.

¿Qué han significado para usted estos primeros sanfermines como maestro de capilla?

Una gran emoción, una gran alegría y una grandísima responsabilidad. Tomar el relevo después de más de 60 años me ha producido muchísima ilusión.

¿Qué tal ha sido el resultado?

Estoy muy satisfecho. Para ser mi primera vez lo hemos preparado con muchísimo tiempo. Para mí era todo nuevo, enfrentarme a la Orquesta Sinfónica de Navarra y con el Orfeón el día 7... era responsabilidad, lo hemos trabajado muy bien y estoy muy satisfecho.

¿Con qué momento se queda de estos primeros sanfermines?

Quizá con Las Vísperas porque fue el arranque de la fiesta. Fue muy emocionante. Cantamos Mariano García, Remacha... La misa también fue bonita y hoy el colofón lo ha puesto la Octava.

Ha recibido la felicitación también del maestro. ¿Qué le ha supuesto que le haya acompañaado?

Me está ayudando muchísimo. Se trata de que el relevo se haga de la forma más serena y tranquila posible, y él tiene una experiencia grandísima. No me produce presión, al contrario, soy yo quien le demando ayuda por su experiencia.