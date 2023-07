El hechizo de Santo Domingo

Los dos son de Leitza y siempre se sitúan en Santo Domingo. En la última mañana de Sanfermines, con los Miura a pocos metros, en el sosiego de los corrales, explicaban en la misma Cuesta, donde la raya roja marca la distancia, que corren a pocos metros uno del otro. Mientras el padre estira, el hijo concede cuánto le gusta el encierro. “No salgo de fiesta, prefiero cuidarme y la ropa del encierro la tengo siempre aparte, con el pañuelo de San Fermín que llevo en la muñeca, y el de Leitza al cuello”, apunta. “Y en la carrera siempre miro a los toros, y a mi padre, cuando lo veo, respiro y si un día me dice que no viene, me quedo más tranquilo”, confiesa el hijo. A pocos metros. Son pareja. Él, pamplonés de 33 años, es corredor habitual, ella, de Etxauri , de 28, está empezando. “Me estoy quitando el miedo. Poco a poco”, señala ella. Él asiente y le apoya en su intención.