Induráin, entre fotos y charlas

Al sol de la zona de la báscula, donde este año han puesto una sombrilla para algunos trabajadores, y al abrigo de los aficionados., ex ciclista profesional con orígenes en Villava Alzórriz , vivió este jueves el apartado de la penúltima de feria en una de esas zonas donde se aprecia el comportamiento de los toros y se pasa calor. Lo hizo, sin embargo, con sonrisas y paciencia. Atendiendo cada saludo, petición de fotografías y charlas que recibió. No fueron pocas, entre medios y aficionados. El calor no le importó. Le hizo frente como lo hacía en sus carrera como ciclista profesional. Y con la experiencia que le dio su participación, hace unos meses, en una carrera en el desierto “a 48 grados”.