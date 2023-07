Herido en el octavo encierro de San Fermín 2023: "He notado un chasquido. Me he intentado levantar, pero no he podido"

X.A.R., en la salida de Urgencias. De Noáin, este joven de 29 años corre desde los 16, siempre en Santo Domingo. Prefiere no dar el nombre ni posar para la foto. "No por nada, simplemente prefiero que no", cuenta, en la salida de Urgencias. De, este joven decorre desde los 16, siempre en Santo Domingo.

Es la primera vez que tiene que acudir al hospital por un percance durante el encierro. "Me han empujado y me han pisoteado varios corredores. Luego ha llegado el cabestro y me ha pisado en toda la rodilla", recuerda mientras descansa en una silla de ruedas. Este hecho le ha provocado una contusión en la rodilla izquierda.

"He notado un chasquido. Me he intentado levantar y no he podido. Me han llevado en brazos para la camilla", rememora. De momento, no le han dicho cuánto tiempo tardará en recuperarse, aunque ya le han hecho las placas, le han vedado la pierna y se dispone a ir para su casa.

