Florian Chevalier, en la salida de Urgencias: "No podía respirar, estaba bloqueado por el golpe"

A pesar de las dos costillas rotas, Florian Chevalier (44 años, Dax, Francia) no tiene intención de dejar de correr una vez que se recupere. "Claro que voy a volver", asegura con una sonrisa. Chevalier lleva 15 años viniendo a Pamplona a correr el encierro y tampoco pierde oportunidad de correr en otras zonas de Navarra. "Es una fiesta sin igual, riau-riau", bromea. "Disfruto viendo a los toros subiendo por la cuesta de Santo Domingo, casi me conformo con eso. Es muy bonito", añade. "Él corre muy bien. Está siempre al pie del cañón", dice su amigo Antonio Jiménez, que lo acompaña.

Fue en ese tramo donde sufrió la rotura. "He aguantado todo lo posible para que la gente subiese y así tener el camino más limpio. Me he lanzado cuando he podido y he esperado el contacto con el toro", relata Chevalier. En ese momento alguien le ha dado un golpe en la pierna y se ha caído, quedándose delante de toda la manada. A partir de ahí, todo se volvió confuso. "No podía respirar, estaba bloqueado por el golpe", comparte. "Los compañeros de la cuesta han estado ahí para apoyarlo", explica Antonio Jiménez. A Chevalier le han puesto antidolor y salía tranquilo de Urgencias por su propio pie, aunque no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar para recuperarse del todo. "Agur", ha dicho con una sonrisa antes de marcharse.