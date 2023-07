La 'cazada' sanferminera a un corredor del encierro: "Todavía me acuerdo después de 40 años…"

Los oyentes de 'la hora de los fósforos', la sección del programa 'Herrera en COPE', están estos días contando anécdotas acerca de su experiencia en los Sanfermines.

Uno de los oyentes ha contado cómo fue su primera visita, que disfrutó mucho pero que no terminó como él esperaba...

"Todavía me acuerdo después de 40 años... Fuimos con unos amigos con las motos, llegamos allí y, lo típico: la juerga y demás y, por la mañana, a correr el encierro. En esta época, todo el mundo iba de blanco en los encierros, no es como ahora que hay más camisetas de colores, entonces todos iban con camisetas blancas, excepto yo, que ya no me quedaban camisetas limpias y llevaba una cazadora de tela negra, lo cual cantaba demasiado en todo el encierro", ha comenzado la narración..

"Nada, yo corrí , acabamos y cuando compré el periódico al día siguiente me habían pillado corriendo delante del toro en la foto de la primera plana. Y luego, el cachondeo con los amigos, muy divertido: 'Fíjate, que te han pillado los de la televisión…'

Sin embargo, explica, la diversión terminó poco después. "Todo era diversión hasta que llegué a casa, claro. En casa se pensaban que estábamos en una concentración de motos, pero nadie sabía que habíamos ido a los Sanfermines...".

Y es que correr delante de los toros en un evento tan mediático como San Fermín tiene sus satisfacciones pero -está visto- también sus peajes...

Aquí puedes escuchar el audio de la intervención en el programa de 'Herrera en COPE'.