'Love is in the air': un joven pide matrimonio a su novia en la plaza de toros de Pamplona

No hay duda de que 'Love is in the air' en Pamplona durante San Fermín, y este miércoles más que nunca. Esta canción, que ameniza la espera de los miles de personas que abarrotan cada día la plaza de toros para ver el encierro, suena durante el espacio de 'Kisscam'.

Y este miércoles, el amor ha estado en el aire más que ningún otro día, cuando un joven, con un cartel en el que se podía ver un anillo rodeado de interrogantes, ha pedido matrimonio a su novia. Este 'momentazo' ha provocado los aplausos de todos los presentes.

Como no podía ser de otra manera, la chica ha dicho que sí.