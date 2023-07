El restaurante pamplonés Kabo denuncia reservas falsas que les han hecho perder los Sanfermines

Sanfermines es, para la hostelería pamplonesa, sinónimo de negocio. La masiva afluencia de visitantes a la capital navarra hace que los establecimientos lleguen incluso a colgar el cartel de "no hay billetes" ante la alta demanda de los clientes. Y en la restauración, más si cabe. ¿Qué ocurre si algún contratiempo tira por tierra lo previsto? Algo así les ha pasado a los responsables del restaurante Kabo, situado en la Avenida de Zaragoza. Todas las reservas para los Sanfermines se convirtieron en humo...

"En los últimos días hemos sufrido uno de los peores episodios desde que empezamos con esta aventura". Así de tajante inicia el comunicado que han lanzado en las redes sociales los dueños del establecimiento este miércoles, 12 de julio, denunciando la jugarreta que han sufrido. Y es que las mesas del local estaban cubiertas con 60 reservas efectuadas con anterioridad que, para lamento de los responsables, han resultado ser falsas.

Con tarjetas de crédito inexistentes, números de teléfono falsos, nombres de personas que ni siquiera sabían que habían reservado. Así, una tras otra, los responsables se dieron cuenta de que las reservas que formaban una lista de clientes a atender en las fiestas se han convertido en una nómina fantasma que, además de no acudir al local, han impedido que los que realmente querían degustar su oferta gastronómica se hayan quedado sin la posibilidad de hacerlo.

Una broma muy cara de algún desaprensivo que ha hecho que los empleados del Kabo haya denunciado en las redes sociales el contratiempo sufrido con una nota en la que declaran la gravedad de lo sufrido. Pese al contratiempo, como dice el refrán, optan por poner buena cara pese al mal tiempo y seguir para adelante.

"Alguien se ha dedicado a efectuar más de 60 reservas falsasen nuestro restaurante con tarjetas de crédito sin fondos, emails y teléfonos que no existen o empleando nombres de forma fraudulenta.

Durante SEMANAS hemos estado rechazando reservas porque estábamos completos para San Fermín pero cuál ha sido nuestra sorpresa cuando, al llegar el día, todas y cada una de las reservas que teníamos o se cancelaban o no aparecían.

Al llamar nos encontrábamos con teléfonos que no existían, personas que no sabían de lo que les estábamos hablando ya que no habían realizado ninguna reserva o tarjetas sin fondo.

Al tratarse de las fiestas de San Fermín el primer día no l dimos importancia y pensamos que se trataba de gente que se había quedado dormida tras el chupinazo o de personas que habían perdido la noción del tiempo y llegaban tarde.

Pero ¡no! Todo había sido perfecteamente orquestado.

Una situación que no solo es un duro golpe emocional para todo el equipo, sino también un duro golpe económico y ante la cual todos los hosteleros nos sentimos tremendamente desprotegidos.

Queremos agradevcer todo el apoyo recibido estos días desde que publicamos nuestros primer comunciado, así como a todas las personas que SÍ han decidido celebrar San Fermín con nosotros.

Esto solo es una pequeña piedra en el camino"