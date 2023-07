Aaron Ortiz: "No sabemos quién está detrás de las reservas falsas"

restaurante Kabo de les ha pasado a otros cocineros jóvenes del panorama nacional que intentan abrirse camino. También en Pamplona, los pasados Sanfermines, un conocido restaurante sufrió este tipo de prácticas”, señala Aaron Ortiz, chef y dueño de este restaurante, junto con su esposa, la sumiller Jaione Aizpurua. Teléfonos móviles que no responden, emails inventados, tarjetas de crédito sin fondos, usurpación de identidades… Elde Pamplona ha sufrido en estos Sanfermines más de 60 reservas falsas de grupos de hasta 12 personas, un daño irreparable para un establecimiento de alto nivel que comenzó en mayo su andadura en una nueva ubicación en la avenida de Zaragoza. “No sabemos quién está detrás y qué motivaciones tiene, pero este tipo de cosasdel panorama nacional que intentan abrirse camino. También en Pamplona, los pasados Sanfermines, un conocido restaurante sufrió este tipo de prácticas”, señala, chef y dueño de este restaurante, junto con su esposa, la sumiller

"El primer día pensamos que era el típico plantón, pero no. Todo había sido perfectamente orquestado”, señala Ortiz. Es el caso de una reserva para ocho personas que les llegó por email, con el logo de una agencia de viajes francesa. La víspera el restaurante intentó contactar con la supuesta persona responsable, José Mato, pero no cogió el teléfono ni respondió a los mensajes de Whatsapp. Al chequear el email, el dueño del restaurante detectó que el logo parecía escaneado. “En esta ocasión decidí llamar a la Policía Nacional por existir una suplantación de identidad, pero me explicaron que si no presento una denuncia no van a investigar el origen ni la dirección de IP”, relata. En otra reserva, el teléfono de contacto correspondía a un señor de Altea que nada tenía que ver con el asunto.

Con capacidad para 40 comensales, la mayoría de días el restaurante Kabo apenas ha tenido dos o tres mesas, sobre todo parejas. El menú degustación que ofrecen cuesta 80 euros y, junto a la merma de ingresos, las reservas fallidas suponen una pérdida económica de productos que no son especialmente baratos. Carnes, pescados frescos o terrinas de cerdo que ya no se pueden guardar para el día siguiente, explica este chef, que para Sanfermines reforzó la plantilla y contrató además seguridad privada.

política de cancelación y no show, El Kabo es pionero en Pamplona es implantar un sistema de reservas online en el que se pide teléfono, email y número de tarjeta de crédito. Tal como figura en la si un cliente no acude a la cita, se le carga en la tarjeta de crédito 25 euros por comensal . “En varios casos, al hacer dicho cargo hemos descubierto que la tarjeta no tiene fondos o es falsa”, asegura Ortiz. Ante esta situación, el restaurante ha decidido elevar el cargo a 80 euros, el coste completo del menú.

“Nos estamos planteando cobrar por adelantado las reservas. Sabemos que tendremos el rechazo de una parte de la clientela, pero la hostelería debería abrir una reflexión y hacer frente a este tipo de conductas. Este es uno de los males de la hostelería, grupos que reservan y luego no aparecen sin dar ninguna explicación”, señala Ortiz, que se muestra agradecido al apoyo recibido.