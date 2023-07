La séptima de Roca Rey

nerviosismo del patio de cuadrillas barruntaba que la de ayer era una tarde grande con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Roca Rey y los Eldel patio de cuadrillas barruntaba que la de ayer era una tarde grande cony los Nuñez del Cuvillo

Poco pudo hacer Morante de la Puebla con el capote en el desentendido primero. Empezó la faena ayudándose por alto, siguió con molinetes. Morante toreó despacio a media altura porque si atacaba el toro no lo iba a aguantar. No fue posible la ligazón pero no faltaron pasajes de mucha clase. Remató a pies juntos y dejó casi media estocada efectiva. El recibo a la verónica de Morante de la Puebla al cuarto fue para enmarcar al igual que la media con la que dejó al de Cuvillo en la jurisdicción del picador. Morante pintó un cuadro con la muleta. Empezó al abrigo de las tablas con los pies juntos y lo sacó toreado hasta las rayas. El cigarrero trató al astado con mucha suavidad. Se le atragantó la tizona.

RUPERTO MENDIRI

Talavante tampoco pudo saludar de capote al segundo de la tarde ya que el animal echaba las manos por delante. Después de un buen par de ‘Fini’, Talavante tomó los trastos y se puso pronto a torear. Enterró los talones y estuvo asentado intentando ordenar la embestida de un toro un tanto bronco. Los mejores muletazos fueron los que enjaretó en una serie por el derecho. No se amilanó el diestro y a pesar de que la faena no llegó a tomar vuelo su actuación fue muy meritoria. Lo finiquitó a la segunda. El quinto permitió a Talavante torear de capote a pies juntos con cadencia. Tras el encuentro con el caballo Javier Ambel dejó un buen par de banderillas. Talavante comenzó la faena de rodillas en la primera raya. Tiró de un toro que acabó echando el freno y logró momentos de mucha intensidad por la derecha. Remató por manoletinas y dejó la espada arriba. La presidenta le negó la oreja a pesar de la fuerte petición. Dio una vuelta al ruedo.

RUPERTO MENDIRI

El tercero de la tarde se encontró con el capote de Roca Rey que lo recibió a la verónica. El toro fue francamente interesante, pronto y con embestida a más. El peruano comenzó la faena de rodillas y remató con un molinete y un pase de pecho. La actuación fue vibrante, pulseó toreando con la mano derecha, el toro no acaba de entregarse y Roca Rey, de uno en uno, le planteó series medidas que remató alternando muletazos de frente y por la espalda además de algún circular. Al final se quedó entre los pitones y el desplante puso al público en pie. La estocada fue de libro y cortó dos orejas. Roca Rey se estiró a la verónica en los medios. Tenía sed de toro, tomó la muleta y planteó la faena a media altura. Cuando el peruano obligó al animal este protestaba. Roca puso lo que le faltaba al burel intentando el toreo largo. Tiró de efectismo para finalizar la faena con una estocada algo tendida pero efectiva. Sumó otro apéndice.

RUPERTO MENDIRI