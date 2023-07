Triunfo al cuadrado

comenzar la semana que yendo a los toros y eso es lo que tocaba este lunes, 10 de julio, acudir a la centenaria plaza de Perera, Luque y Ginés Marín con los de No hay mejor forma dey eso es lo que tocaba este lunes, 10 de julio, acudir a la centenaria plaza de Pamplona abanico en mano a ver acon los de Fuente Ymbro

En primer lugar saltó al ruedo un jabonero que tenía buen son pero poca fuerza. Perera lo recibió rematando un ramillete de verónicas con una media de mano baja. El encuentro con el caballo fue un simulacro. El pacense no defraudó y comenzó de rodillas en el centro pasándoselo por la espalda. Perera, como torero poderoso que es, exigió al toro obligándole muy por abajo por ambos pitones. Remató por bernadinas, hizo la cruz y dejó una estocada arriba efectiva. Cortó una oreja. El de la merienda fue un toro muy serio que quedó sin picar. El inicio de faena fue de rodillas en el tercio y, acto seguido, Perera dio sitio y bajó el engaño. Se puso muy de verdad por el pitón izquierdo y corrió la mano. La faena fue intensa y, tras una estocada arriba, el diestro cortó dos orejas generosas al toro de la merienda, un hito que no ocurría desde hacía dos décadas.

El segundo fue un toro serio justo de fuerza. Luque sacó los brazos para saludar a la verónica. Lo dejó crudo en el caballo y el diestro firmó un bellísimo inicio de faena a pies juntos en el tercio sacándolo de las rayas toreando. Remató con un torerísimo pase de las flores. Armó la faena al natural, cruzándose y presentando la muleta plata. El de Fuente Ymbro deslució los finales al salir con la cara suelta. Dejó la espada con facilidad. El tercero fue un toro que echó la cara arriba y no corrigió el defecto. Luque, sorteó el lote con menos opciones, se puso como si fuera bueno pero la faena no logró tomar vuelo. No se puede poner un pero a la actuación del diestro que no tuvo muchas opciones. Enterró una estocada que por sí sola le valió la oreja.

Ginés Marín recibió con mucho gusto al tercero de la tarde. Se estiró toreando a la verónica llegando a gustarse. Tampoco hubo mucho que destacar en el caballo. Marín comenzó la faena rodilla en tierra. El toro, que no decía gran cosa, fue a menos mientras que el diestro lo intentó por ambos pitones buscando siempre la colocación. El coletudo tuvo material para lucirse y pasaportó al burel de un estoconazo premiado con una oreja. El sexto no ofreció opciones a Ginés Marín para expresarse con el capote. El extremeño inició la faena genuflexo y se puso a torear. Planteó el trasteo casi en los medios muy firme al natural. Remató con manoletinas y bernadinas en los terrenos cercanos al sol. Hizo la cruz, marcó los tiempos y dejó una gran estocada. Paseó dos orejas, una hubiera sido lo justo.